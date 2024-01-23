TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yayman, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Kurtarma sevinci" başlıklı karesini seçen Yayman, "Deprem kategorisinde fotoğraflara baktığımda ben de fotoğraftaki askerimiz gibi ağlamak istedim. Bu depremde 11 yakınını kaybetmiş bir insan olarak, gerçekten bu asrın felaketi değil, bin yılın bir felaketi." dedi. Yayman, "Bu, ölenler için dökülen bir gözyaşı mı, yoksa kurtarılanlar için dökülen sevinç gözyaşı mı belli değil. Bu fotoğraftaki ironi, sembolizmin çok güçlü olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Fosfor" başlıklı fotoğrafına oy veren Yayman, "İnsanlığın yok olduğu ve dünyanın sustuğu bir çağda zor şartlarda mücadele veren Filistin halkının haklı davasının bir ispatı oldu bu fotoğraf. Dileriz ki; gözleri görmeyen, vicdanları susan, kulakları duymayan medeniyet bu çığlığı duyar, görür." ifadelerini kullandı.

Yayman, "Haber"de Mustafa Ünal Uysal'ın "Dağcılar görev başında", "Çevre-Yaşam"da Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı karelerini oyladı.

"Yılın Kareleri" oylamasını değerlendiren Yayman, "Tarihe iz düşen ve Anadolu Ajansımızın tarihsel misyonuna yakışan bir uygulama oldu." dedi.

Yayman, Cumhuriyet'in 100. yılında Anadolu Ajansının tarih yazmaya ve tarihe not düşmeye devam ettiğini söyledi.