TBMM Genel Kurulu toplandı

Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu'nda Yozgat'ın turizm potansiyeli ve Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili adli süreçler ele alındı. MHP milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat'ta turizmin desteklenmesi ve tarımda kapalı sulama önerisi getirdi. Ayrıca, CHP milletvekili Nermin Yıldırım Kara deprem suçlarıyla ilgili erken tahliye düzenlemesine karşı çıktığını belirtti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat'ın büyük turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Kentte termal kaynakların da bulunduğuna işaret eden Sedef, turizmin desteklenmesiyle Yozgat'tan göçün engelleneceğini dile getirdi.

Tarım alanında kapalı sulama sistemine geçilmesini öneren Sedef, hayvancılıkta artan maliyetler dolayısıyla sorunlar yaşandığını ifade etti. Sedef, Yozgat'ta Besicilik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasını istedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise "Adli süreçler" hakkındaki konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler dolayısıyla açılan davaları takip ettiklerini aktardı.

Depremde yıkılan binalardan sorumlu olan ve cezaevinde bulunanların, 11. Yargı Paketi'ndeki bazı suçlardan cezaevlerinden erken tahliyeye yönelik düzenlemeden yararlanmaması gerektiğini ifade eden Yıldırım, deprem suçunun düzenlemenin kapsamı dışında bırakılmasını talep etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da Erciyes Kayak Merkezi'nin sezonu açtığını hatırlattı.

Erciyes Kayak Merkezi'nin, planlı yatırımlarla Türkiye'nin en gelişmiş kayak merkezi haline geldiğini vurgulayan Özsoy, merkezin her kesime hitap ettiğini ve kış turizmi imkanı sunduğunu anlattı.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ
title