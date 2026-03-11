TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisi'nin, İYİ Parti'nin, DEM Parti'nin ve CHP'nin "Maden Kanunu'na ilişkin uygulamalar" hakkında grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Türkiye'deki madenlerin diğer ülkelerde olduğu gibi modern teknolojilerle çıkarılmasına, kullanılmasına karşı olmadıklarını belirtti.

Doğal kaynakların yönetiminin sadece ekonomik bir mesele olmadığını, bunun aynı zamanda hukuk, şeffaflık, adalet ve kamu yararı meselesi olduğunu dile getiren Özdağ, son yıllarda maden ruhsatlama süreçlerine bakıldığında mevcut tablo karşısında ciddi düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Özdağ, "2022 yılından bu yana Türkiye genelinde 11 bin 549 maden ruhsatı satılmıştır. Bu ruhsatların yalnız 1537'si açık ihale yoluyla yapılmıştır. Geriye kalanlar ise ihale dışı yöntemlerle yapılmıştır. Taşınmaz komisyonu kararıyla tesis edilmektedir. Kamuya ait bir kaynağın yüzde 87'sinin ihalesiz bir şekilde tahsis edilmesi kamu vicdanında soru işaretleri doğurmaktadır." diye konuştu.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, Türkiye'de on binlerce hektar ormanlık alanın maden sahasına çevrildiğini ancak sektörün milli gelir içerisindeki payının yüzde 0,9-1,4 arasında kaldığını söyleyerek, "Doğa tahrip ediliyor, zeytinlikler feda ediliyor ancak yaratılan zenginlik halkın cebine değil, yabancı tekellerin ve yerli işbirlikçilerinin kasasına akıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 2000'li yıllardan bu yana yaklaşık 500 ton altın üretildiğini aktaran Kırkpınar, "Bizler burada sadece çevrenin kirlenmesine, toprağın zehirlenmesine tanıklık ediyoruz. İşin katma değerini de gelişmiş ülkelerin sanayisine hediye ediyoruz." görüşlerini savundu.

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, alınan kararlarla coğrafyaların adım adım bir kazı sahasına dönüştürüldüğünü, dağların delindiğini, ormanların yok edildiğini, derelerin kurutulduğunu öne sürdü.

Doğanın şirket sahasına çevrilmesiyle sürdürülebilir bir geleceğin inşa edilemeyeceğini söyleyen Hülakü, "Sormamız gereken sorular nettir: dağları delik deşik edilmiş, suları kirletilmiş bir ülke mi yoksa doğasıyla barışık bir ülke mi istiyoruz? Bugün verilen her ruhsat yarın bu soruların cevabını belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, son yıllarda madencilik ruhsatında ve maden alanlarında dikkat çekici bir artış yaşandığını söyledi. Bu yıl başı itibarıyla toplam 13 bin 255 arama ve işletme ruhsatı bulunduğunu dile getiren Gündoğdu, bunlardan 7 bin 628'inin de işletme iznine sahip olduğunu dile getirdi.

Gündoğdu, "2026 yılı itibarıyla sadece yeni ihaleye açılan sahaların toplam büyüklüğü 548 bin 696 hektara, yani bugün İstanbul'dan daha büyük bir alana ulaşmıştır. Bu alanın 166 bin 319 hektarı orman, mera veya su havzası gibi hassas ekosistemleri kapsamaktadır. Birçok ilimizde ormanların ortalama yüzde 58'i, tarım alanlarımızın ise yüzde 60'ı maden ruhsatlarıyla adeta kuşatılmıştır. Kaz Dağları'nda ormanların yüzde 80'i, Tekirdağ ve Kırklareli'de ise ormanların yüzde 68'i ruhsat baskısı altındadır." sözlerini sarf etti.

"Bu, çok açık, şeffaf"

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Türkiye'de madenlerin taşınmaz komisyonu kararıyla ihale dışı yöntemlerle verildiği" ifadesinin doğru olmadığını, Taşınmaz Komisyonu'nun ihale yapma gibi bir yetkisinin bulunmadığını söyledi.

Madenlerin ruhsatlandırılması konusunda bilgi veren Çilez, şunları kaydetti:

"Hangi branşta bir maden arayacaksanız, o alan kimindir, devlete mi ait, ormana mı ait, hazineye mi ait, şahsa mı ait, bunu tespit ediyorsunuz. İlgili izin süreçlerini, ilgili belgeleri hazırlayıp Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) müracaat ediyorsunuz. Müracaat ettikten sonra ilgili kurumlardan görüş ihtiyacı varsa bu görüşler alınıyor ve alınan görüşler doğrultusunda siz önce arama ruhsatı alıyorsunuz, yeterliyse ÇED süreçlerini de tamamladıktan sonra madencilik faaliyetine başlıyorsunuz. Bu, çok açık, şeffaf. Öyle bir sabah kalktığınızda köylerde de iş makineleri görülen bir ortam Türkiye'de kesinlikle yok. Bunlar gerçek dışı sözler."

Çilez, Taşınmaz Komisyonu'na giden maden ruhsatlarının yüzde 99,5'inin onaylanıp geldiğini, bu konuda bir problem olmadığını da söyledi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da daha sonra Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.