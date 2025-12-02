Haberler

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri, Afyonkarahisar'daki kuraklık sorununu ve Samsun'un ekonomik potansiyelini kaybetme riskini gündeme getirdi. İYİ Parti ve CHP milletvekilleri, iklim değişikliği ve yanlış ekonomi politikalarının etkilerine dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İyi Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Afyonkarahisar'da kuraklık sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Kuraklığın alarm verdiğini dile getiren Olgun, "Bu tablo suyumuzun hızla tükendiğini, topraklarımızın verimsizleştiğini, tarım ve hayvancılığın çöküş tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. İklim değişikliği su dengesini bozuyor, yağışlar düzensizleşiyor, yer altı suları kuruyor, baraj dolulukları düşüyor. Özellikle tarım ve hayvancılığın bel kemiğini oluşturduğu Afyonkarahisar'da bu tablo, gelecek nesiller için alarm veriyor." ifadelerini kullandı.

Olgun, kapsamlı bir su reformu yönetimi yapılması çağrısında bulundu.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Karadeniz'in en büyük liman kenti Samsun'un, iktidarın yanlış politikaları nedeniyle sosyoekonomik potansiyelini kaybettiğini savundu.

Samsun'un taşıdığı büyük potansiyele rağmen hak ettiği değeri göremediğini anlatan Çan, şöyle konuştu:

"Teşvikler, elle tutulur bir sanayi sıçramasına dönüşemedi, istihdama sunduğu katkı sınırlı kaldı. Kaynakları yanlış tercihlerle boşa harcandı. Şu anda tüm bunların ötesinde hem ülkemizi hem bölgemizi hem de Samsun'u doğrudan tehdit eden kritik bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Ukrayna ile Rusya arasında süren savaş bölgenin deniz ticaretini büyük bir risk alanına dönüştürdü."

Ukrayna'ya ait insansız deniz ve hava unsurlarının Rusya'ya giden ticari gemileri hedef alan saldırılar gerçekleştirdiğini öne süren Çan, saldırıların, Türkiye'nin deniz yetki alanına giren sularda yapıldığını iddia etti.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, kentin tarihi, kültürel ve turizm alanındaki potansiyelini anlattı.

"Afyonkarahisar denince bir kısmınızın aklından ağustos ayında geçerken mola verip çay içerken üşüdüğümüz bir yer diye geçebilir" ifadesini kullanan Yurdunuseven, "Ama artık Afyonkarahisar içinden geçilen, mola verilen bir yer değil, gelinip kalınacak bir şehir olmuştur. Bu yeni dönemde sloganımız 'kal bu şehirde, kalp bu şehirde' olacaktır. Artık bu şehir bir geçiş noktası değil varış noktasıdır. Afyonkarahisar'ı görmeden, tatmadan geçme, gel ve kal bu şehirde." dedi.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
