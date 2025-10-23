TBMM'de Filistin Meselesi Gündeme Geldi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Samsun'da gençlerin işsizliğin, umutsuzluğun ve bağımlılığın kıskacında olduğunu savundu.

Samsun halkının trafik çilesiyle boğuştuğunu dile getiren Karaman, "Samsunlular lojistik trafiğin şehir merkezinden geçtiği, raylı sistemin yetersiz kaldığı, toplu taşıma planlama eksikliğinin her gün vatandaşa çile olarak döndüğü bir düzende yaşamaya mecbur bırakılıyor." diye konuştu.

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, "Tunceli'de tarım politikalarının yeterince desteklenmediğini, hayvancılıkta yaşanan kayıplarda üreticilerin yalnız bırakıldığını" iddia etti.

Kordu, "Aşılama ve veteriner hizmetleri mutlaka ücretsiz olarak karşılanmalı, mazot, gübre gibi giderler için destekleyici politikalar hayata geçirilmelidir. Don gibi doğal afetlerde, destek kapsamı dışında bırakılan üreticilerin mutlaka destek programına dahil edilmeleri sağlanmalıdır." sözlerini sarf etti.

"Bu karar, Filistin halkının meşru haklarını teyit etmiştir"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki sorumluluklarına ilişkin tavsiye kararı" hakkında gündem dışı konuşma yaptı.

Yüksel, UAD'nin tavsiye kararıyla, İsrail'in eylemlerinin hukuksuz olduğuna hükmettiğine dikkati çekti.

Divanın açıkladığı görüşün, uluslararası hukukun, insanlık vicdanının tarihsel bir zaferi olduğunu belirten Yüksel, "Bu karar, Filistin halkının meşru haklarını teyit etmiştir ve İsrail'in, işgal altındaki topraklarda yürüttüğü uygulamaların uluslararası hukuka açık biçimde aykırı olduğunu da tespit etmiştir." dedi.

Yüksel, süreci başında itibaren yakından takip ettiklerini ve etmeye devam ettiklerini belirterek, dün de Lahey'de adaletin safında yer aldıklarını vurguladı.

Türkiye'nin "eş sunucu" olarak davayı BM Genel Kurulu'ndan UAD'ye taşıdığına işaret eden Yüksel, UAD nezdindeki danışma görüşü sürecine de hem yazılı hem sözlü sunumlarda ve beyanlarda bulunarak aktif şekilde katılım sağladığını bildirdi.

Yüksel, "Türkiye, UAD'ye sunduğu beyanlarda, İsrail'in, Gazze ve Doğu Kudüs'te uluslararası hukuku sistematik biçimde ihlal ettiğini, insancıl hukuk, Cenevre Sözleşmesi ve BM yükümlülüklerini açıkça ihlal ettiğini belirtmiştir. Ayrıca BM personeline yönelik saldırıların, İsrail açısından hukuken bağlayıcı sonuçlar doğurduğunu da vurgulamıştır." diye konuştu.

"Bu danışma görüşü tarihi bir dönüm noktasıdır"

UAD'nin danışma görüşünün içeriği hakkında da bilgi veren Yüksel, "Divan, nihayetinde Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirilmesinin, bağımsız ve egemen bir devlet olarak güvenli ve tanınmış sınırlar içinde İsrail devletiyle yan yana, barış içinde yaşama hakkı dahil bölgesel istikrara ve Orta Doğu'daki tüm devletlerin güvenliğine katkı sağlayacağını bir kez daha vurgulamıştır." sözlerini sarf etti.

Yüksel, danışma görüşünün yalnızca Filistin halkının haklı davası açısından değil, aynı zamanda küresel adalet anlayışının güçlenmesi bakımından da tarihi bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Temennimiz, Divanın danışma görüşünde ortaya koyduğu ilkeler doğrultusunda, soykırım davası sürecinin de süratle sonuçlandırılması ve tüm faillerin uluslararası hukuk önünde yargılanmasıdır. Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği üzere Netanyahu, yaptıklarının cezasını ödemekten kaçamayacaktır. Er ya da geç yargılanacak ve işlediği soykırım ve savaş suçlarının bedelini ödeyecektir. Türkiye, Divan'daki bütün süreçleri, cezasızlık algısının kırılması ve adaletin yerini bulması amacıyla yakından takip etmeye devam edecektir."