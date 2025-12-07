TBMM'de bu hafta bütçe görüşmeleri başlıyor

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda bu hafta bütçe görüşmeleri başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genel Kurulda, '2026 Yılı Bütçesi' üzerine milletvekillerini bilgilendirecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda bu hafta '2026 Yılı Bütçesi' üzerine görüşmeler başlayacak. Genel Kurul bütçe üzerine ilk görüşmesini pazartesi günü saat 12.00'da toplanarak yapacak. Genel Kurulda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, '2026 Yılı Bütçesi' üzerine milletvekillerini bilgilendirecek. Ardından tüm siyasi parti gruplarına bütçe üzerine konuşma yapmaları için 60 dakika süre verilecek. AK Parti Grubu adına Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Güler'in konuşması bekleniyor. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu burada bir konuşma yapacak. Bütçe görüşmeleri 14 gün boyunca kesintisiz bir şekilde devam edecek.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, salı günü Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK), çarşamba günü RTÜK, TRT ve Çocuk Hareketi yetkililerini, perşembe günü ise akademisyenleri dinleyecek. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkanvekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.