Haberler

Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma ve Sanayi Bakanlıkları ile birçok kuruma ait 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. İlk söz DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'ten alındı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının yanı sıra Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, Gap Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının bütçeleri de ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek aldı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

Kongreye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
title