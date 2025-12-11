Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının yanı sıra Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, Gap Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının bütçeleri de ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek aldı.