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TBMM'de 2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı

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TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Tarım Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri görüşülmeye başlandı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, geçmişteki bir kayıptan dolayı başsağlığı diledi.

TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında toplandı.

Bozdağ, görüşmelere geçmeden önce geçen yıl Genel Kuruldaki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi Grubu'na başsağlığı diledi.

TBMM Genel Kurulunda, bakanlıkların yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsünün bütçeleri ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta aldı.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Politika
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