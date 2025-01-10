Üye Girişi
Haberler
Suriye'nin kuzeyinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan sinyali vermişti! Savaş uçakları, 20 teröriste bomba yağdırdı
DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı
Özel'den 'büyük sürprizi' kırmızı karta yönelik eleştirilere yanıt

Özel'den "büyük sürprizi" beğenmeyenlere yanıt gecikmedi
6 Şubat depremini andıran görüntü güvenlik kamerasında

Asrın felaketini andıran görüntü güvenlik kamerasında

TBMM Başkanvekili Karaca, 2024 Yılı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

TBMM Başkanvekili Karaca, 2024 Yılı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğrafları inceledi ve tercihlerini paylaştı. Seçimlerinin ardından gazetecilere teşekkür etti.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaca, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" başlıklı fotoğrafını seçen Karaca, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" fotoğrafından yana kullandı.

Karaca, "Haber" kategorisinde Danylo Antoniuk'un "Yaşam mücadelesi", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara", "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğrafına oy verdi.

TBMM Başkanvekili Karaca, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerini tebrik ederek, "Anadolu Ajansına, hem bizi geçmişe götürüp hafızamızın tazelenmesi adına hem de bu fotoğrafları çeken emekçilere verdiği destek için teşekkür ediyorum. Fotoğraflar, gerçekten 2024 yılındaki güzel ve üzüntülü anları bize tekrar hatırlattı. Umut ediyor ve diliyorum ki seçtiğim fotoğraflar birinci olur." diye konuştu.

Karaca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutlayarak, önemli bir görevi yerine getiren tüm gazetecilere başarı diledi.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
img

Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
img

Ankaralı Turgut'un büyük sırrı! Öldükten sonra ortaya çıktı
img

Özel'den "büyük sürprizi" beğenmeyenlere yanıt gecikmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan-Bahçeli görüşmesine damga vuran 'Palto' diyaloğu

Uğurlamaya damga vuran "delikanlılık" diyaloğu
ABD'deki yangının önü alınamıyor! 400 ulusal muhafız sahaya indi

Askerler sahaya indi! Sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Denize düşen adamla yardım istediği kadın arasında akıllara ziyan diyalog

Denize düşen adamla bir kadın arasında akıllara ziyan konuşma
Gazzeliler için 'Hepsini öldürün' diyordu, şimdi yanan evi için ağlıyor

"Gazzelileri öldürün" diyordu, acınacak hale geldi
Jose Mourinho maç sonu rakip takımla toplantı yaptı

Maç sonu rakip takımla toplantı yaptı
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu

Son Dakika Haberleri

2025-MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru son tarih ne zaman, MSÜ başvuru nasıl yapılır? Fıtır sadakası vacip mi, kimlere vaciptir? Fıtır sadakası nasıl hesaplanır? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 10 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Rüyada diş kırılması ne anlama gelir? AÖF SINAV TARİHLERİ 2025 | Açıköğretim Fakültesi finalleri ne zaman, giriş yerleri açıklandı mı? Çalışan Gazeteciler Günü mesajları! 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sözleri neler? 10 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 10 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel elektronik ürünler neler? 10 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ocak tarihinde dünyada neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.