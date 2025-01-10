TBMM Başkanvekili Karaca, 2024 Yılı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaca, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" başlıklı fotoğrafını seçen Karaca, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" fotoğrafından yana kullandı.

Karaca, "Haber" kategorisinde Danylo Antoniuk'un "Yaşam mücadelesi", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara", "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğrafına oy verdi.

TBMM Başkanvekili Karaca, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerini tebrik ederek, "Anadolu Ajansına, hem bizi geçmişe götürüp hafızamızın tazelenmesi adına hem de bu fotoğrafları çeken emekçilere verdiği destek için teşekkür ediyorum. Fotoğraflar, gerçekten 2024 yılındaki güzel ve üzüntülü anları bize tekrar hatırlattı. Umut ediyor ve diliyorum ki seçtiğim fotoğraflar birinci olur." diye konuştu.

Karaca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutlayarak, önemli bir görevi yerine getiren tüm gazetecilere başarı diledi.