TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirdi

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, dün açıklanan 2023 Temmuz Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'na ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirdi. Karaca, bütçe rakamlarının halka tasarruf tedbiri olarak sunulduğunu ancak gerçekte kesenin ağzının rant için açıldığını belirtti.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, dün açıklanan 2023 Temmuz Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'na ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i, "Tasarruf tedbiri halk için, kesenin ağzı rant için… Vergi, zam, yokluk, yoksulluk, kemer sıkma halka; Devletin hazinesi yandaşa, beşli çeteye, Saray'a öyle mi Hazine Bakanı" sözleriyle eleştirdi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan 2023 Temmuz Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Mehmet Şimşek'i eleştirdi. Biçer Karaca paylaşımında şunları kaydetti:

"Bütçenin temmuz ayı gerçekleşme rakamları açıklandı. Emekliye para yok, memura yok, çiftçiye para yok, işçiye para yok...

AMA; gençlerin ilk telefonu ve bilgisayarında ÖTV'yi kaldırmak için para yok diyen Mehmet Şimşek'in; çift maaşlı kendi yardımcısına, yolcu, geçiş, hasta garantili KÖİ'lere, günlük harcaması 20 milyon TL'yi bulan Saray'a bütün zamanların harcama rekorunu kırarak sadece temmuz ayında 'gizli hizmet giderleri' adı altında 901,6 milyon TL olan örtülü ödenek harcamasına para var.

Tasarruf tedbiri halk için, kesenin ağzı rant için…

Vergi, zam, yokluk, yoksulluk, kemer sıkma halka; Devletin hazinesi yandaşa, beşli çeteye, Saray'a öyle mi Hazine Bakanı?"