Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Başkanı Şentop, Moldova'ya geldi

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Şentop, Moldova'ya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret kapsamında Moldova'nın başkenti Kişinev'e geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret kapsamında Moldova'nın başkenti Kişinev'e geldi.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini, Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda Moldova Parlamentosu Başkanvekili Mihail Popşoi ile Moldova-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Fiodor Gagauz karşıladı.

Şentop ile TBMM Türkiye-Moldova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, TBMM Katip Üyesi, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ile CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da Moldova'ya geldi.

Meclis Başkanı Şentop, Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu ile görüşecek, parlamento şeref defterini imzalayacak, parlamento komisyon başkanları ile toplantıya katılacak.

Moldova Ticaret ve Sanayi Odası ile Yatırım Ofisi yetkilileriyle bir araya gelecek Şentop, Moldova Başbakanı Natalia Gavrilita ile görüşecek.

Kaynak: AA / Sinan Uslu - Politika

Mustafa Şentop Parlamento Kişinev Moldova Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title