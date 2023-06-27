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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Reuters'e kınama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Reuters'e kınama

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin ilkeli tutumuna karşı masabaşında hazırlandığı iddia edilen gerçek dışı bir haber yayınlayan Reuters'i kınadı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin ilkeli tutumuna karşı masabaşında hazırlandığı apaçık belli, gerçek dışı bir haberi yayınlayan Reuters'i kınıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin ilkeli tutumuna karşı masabaşında hazırlandığı apaçık belli, gerçek dışı bir haberi yayınlayan Reuters'i kınıyorum. Yalan ve iftiralarla bezenmiş bu haberlerin hangi merkezler tarafından kurgulandığını çok iyi biliyoruz. Ülkemize yönelik tüm algı operasyonlarına karşı aziz milletimiz her zaman doğrunun ve gerçeğin yanında yer almıştır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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