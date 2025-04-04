TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'a Resmi Ziyarette Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Hive şehrine geldi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'u, Ürgenç Havalimanı'nda Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Harezm Valisi Jorabek Rahimov ve diğer yetkililer karşıladı.

Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye- Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da Özbekistan'a geldi.

Hive şehrinde İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Gençlik Forumu tarafından düzenlenen "Türk Dünyasının Yükselen Yıldızı Olarak Gençlik: Ortak Mirasımız, Ortak Geleceğimiz" temalı konferansta hitap edecek Kurtulmuş, daha sonra başkent Taşkent'e hareket edecek.

Özbekistan Ali Meclisi'nin ev sahipliğinde, Taşkent'te "Toplumsal Kalkınma ve Adalet için Parlamenter Eylem" temasıyla düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulu'na katılacak Kurtulmuş, müzakereler kapsamında PAB 150. Genel Kurulu'na hitap edecek.

PAB Genel Kurulu marjında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak Kurtulmuş'un, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Taşkent'te, Özbekistan'daki iş insanlarıyla bir araya geleceği de kaydedildi.