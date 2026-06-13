TBMM Başkanı Kurtulmuş, A Milli Futbol Takımı'na başarı diledi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda A Milli Futbol Takımı'na 2026 FIFA Dünya Kupası ilk grup maçında Avustralya karşısında başarı dileyerek, 85 milyonun desteğinin takımın yanında olduğunu ifade etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası'nda başarı diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Şanlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran A Milli Futbol Takımı'mıza, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçında Avustralya karşısında başarılar diliyorum. 85 milyonun duası ve desteği sizinle." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / İsa Toprak