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TBMM Başkanı Kurtulmuş, A Milli Futbol Takımı'na başarı diledi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda A Milli Futbol Takımı'na 2026 FIFA Dünya Kupası ilk grup maçında Avustralya karşısında başarı dileyerek, 85 milyonun desteğinin takımın yanında olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası'nda başarı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Şanlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran A Milli Futbol Takımı'mıza, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçında Avustralya karşısında başarılar diliyorum. 85 milyonun duası ve desteği sizinle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak
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