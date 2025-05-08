TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun kalıcı bir komisyona dönüştürülmesi mümkündür"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun TBMM çatısı altında kalıcı bir komisyon haline dönüştürülmesi mümkündür" dedi.

TBMM, Veriden Karara Ulusal Yapay Zeka Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, "Amacımız Türkiye'nin yapay zeka alındaki potansiyelini ortaya koymak, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumu aynı masada buluşturarak ortak bir vizyon geliştirmek ve bu vizyonun gerçekleşmesine yönelik fikirleri ortaya çıkarmaktır. Yapay zeka denildiğinde genellikle ilk akla gelen şey teknolojidir. Ancak biz biliyoruz ki mesele sadece teknoloji değil, insanlık ile bu teknolojinin nasıl ilişki kuracağıdır. Bu nedenle yapay zekayı yalnızca bir verimlilik aracı olarak değil, aynı zamanda bir sorumluluk alanı olarak görmek zorundayız. Yapay zeka sadece büyük şirketlerin, belli ülkelerin veya belli meslek gruplarının alanı olamayacak kadar büyük. Bu teknoloji öğretmenlerin sınıfına, doktorların hastanesine, çiftçinin tarlasına, gençlerin hayallerine dokunmalıdır. Biz bu dönüşümün hiçbir bireyi dışarıda bırakmaması için politikalar geliştirmek zorundayız. Yapay zeka kaynaklı riskleri önlemek adına etik standartları belirlemek, doğru regulasyonları ve yönetişim mekanizmalarını oluşturmak da ayrıca görevimiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"2032 yılı itibarıyla dünyada oluşacak yapay zeka ekonomisi 16 trilyon dolar civarına ulaşacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, insanlık tarihinin en önemli teknolojik gelişimlerinden birini tartışmak üzere bir arada olduklarını belirterek, "Küresel yapay zeka etki endeksine göre 2032 yılı itibarıyla dünyada oluşacak yapay zeka ekonomisi 16 trilyon dolar civarına ulaşacak. Gelecekte nerelere gideceğini tahmin edebilirsiniz. Yine yapay zekayla birlikte çalışma hayatında köklü değişiklikler bekleniyor. Bunu da üç gruba ayırabiliriz. Bazı meslekler yok olacak. İhtiyaç kalmayacak. Yapay zekayla o işler yapılacak. Ama bunun yanı sıra yeni bazı meslekler ortaya çıkacak. Bu ikisinden de belki daha önemlisi meslekler devam edecek ama meslekleri icra etme biçimi, icra etme yöntemleri farklılaşacak. Dolayısıyla bu her üç başlık altında da çalışma hayatında, mesleki hayatlarda çok önemli değişimler, dönüşümler bekleniyor. Malum bütün teknolojiler gibi yapay zekada insanın kullandığı bir teknoloji. İyiye doğru da kullanılması mümkün, kötüye yönelik olarak da kullanılması mümkün. Yapay zekayla otonom savaşlar yapabilirsiniz. İşte bir şehre birtakım aletler gidip, rastgele kararlar verip insanları öldürebilirler. Bu imkanı da var yapay zekanın. Diğer taraftan siyasi olarak insanların tercihlerini şekillendirmede yapay zeka kullanılabilir. Tüketicilerin hangi ürünü tercih edeceğini, neyi isteyeceğini şekillendirmede bu algoritmalar kullanılabilir. Birçok sahtekarlıkta yine bu teknolojilerin kullanılması mümkün. Dolayısıyla geniş bir yelpazede riskler oluşturuyor bu teknoloji. Çok önemli kötüye kullanım potansiyeli arz ediyor" dedi.

"Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun TBMM çatısı altında kalıcı bir komisyon haline dönüştürülmesi de mümkündür"

Modern dönemlerde birkaç önemli dönüm noktasının var olduğunu dile getiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, "Yapay Zeka Araştırma Komisyonumuzun çok ciddi çalıştığına bizzat şahit olmuş birisi olarak bugün burada, bu zirvede ortaya çıkacak görüşlerin, tartışılacak konuların bundan sonraki çalışma takvimlerinde de önemli bir yol gösterici olmasını temenni ediyorum. Hatta belki biraz daha ismini de değiştirerek, bu Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun TBMM çatısı altında kalıcı bir komisyon haline dönüştürülmesi de mümkündür. Ayrıca bunu da aramızda tartışmamız gerekir diye düşünüyorum. Aslında teknoloji ile insan arasındaki ilişkiye bir tarafından baktığınız zaman insanın kendisinin zorlandığı birtakım işleri teknolojiye, araç ve gereçlere, makinelere yaptırabilme isteğinin bir sonucudur. Bu çerçevede bugünden geriye doğru baktığımızda modern dönemlerde birkaç önemli dönüm noktası vardır. Hiç şüphesiz bunlardan birisi insanın kol gücünü kendisi yerine yapacak makineleri üretmek için ortaya çıkarmış olduğu sanayi devrimi ile birlikte gelişen buhar makinesinin icadı ve kol gücü yerine makinelerin devreye girmesidir" şeklinde konuştu.

İyi yönden kullanılması halinde yapay zekanın verimli sonuçlar vereceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Yapay zeka ile birlikte insanın doğal algoritmalarının hepsini robotlara taklit ettirerek insanı dışsal hale getiriyor. Ama insanlık insanı nesne olmaktan uzaklaştıran, eşref-i mahlukat olmasını sağlayan ana fonksiyonları yerine getirecek teknolojik gelişmeleri gerçekleştiremiyor. İnsanlık, vicdanı, insafı, merhameti, aklı, dayanışmayı, yani insanı insan yapan değerleri henüz taklit edecek makineleri gerçekleştiremiyor. Onun için şu iki temel soru yapay zeka konusunda önemlidir. Yapay zeka siyasal davranışlardan tüketici davranışlarına, bilimsel alandan sanayiye, teknolojiye kadar her alanda insan yerine karar verebilecek, sadece bize birtakım tavsiyelerde bulunacak değil, karar verecek ve uygulayacak bir yapıdır. Bunun için önemlidir. İyi kullanılırsa çok verimli sonuçlar alınabilecek. Ancak ana sorularımızdan birisi şu olmalıdır; hangi kararlarımızı ve yetkilerimizi yapay zekaya terk edeceğiz, ona devredeceğiz? İnsanoğlunun belki üzerinde yoğunlaşması gereken temel sorulardan birinin bu olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Zirveye TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez ve çok sayıda milletvekili katıldı. - ANKARA