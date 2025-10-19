TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Toprak Razgatlıoğlu'na Tebrik

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaşan Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonluğu'nu kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı bir kez daha gururla dalgalandırdı. Kendisini yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.