TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Toprak Razgatlıoğlu'na Tebrik
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyon olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu sosyal medya üzerinden tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonluğu'nu kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı bir kez daha gururla dalgalandırdı. Kendisini yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Adem Balta - Politika