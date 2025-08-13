TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakan Şimşek'e Taziye Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vefat eden ağabeyi Nazmi Şimşek için taziye ziyaretinde bulundu ve başsağlığı dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ağabeyi vefat eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e taziyelerini iletti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ağabeyi Nazmi Şimşek'in vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.

Kurtulmuş, merhum Nazmi Şimşek'e Allah'tan rahmet ve mağfiret, Bakan Şimşek'e, ailesine ve yakınlarına da sabır diledi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
