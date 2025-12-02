Kurtulmuş: 'Önümüzdeki süreçte Filistin meselesiyle ilgili belki uzun yıllar sürecek yeni bir diplomatik mücadele dönemi başlıyor'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Duşanbe'de Tacikistan Ali Meclisi Temsilciler Meclisi Başkanı Faizali İdizoda ile bir araya geldi.

Tacikistan'da resmi temaslarını sürdüren TBMM Başkanı Kurtulmuş, Duşanbe'de Tacikistan Ali Meclisi Temsilciler Meclisi Başkanı Faizali İdizoda ile bir araya geldi. Kurtulmuş ve İdizoda, Buston Sarayı'nda ilk olarak baş başa görüşme gerçekleştirdi, ardından da heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı. Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye'den "Meclis Başkanı" seviyesinde Tacikistan'a ilk resmi ziyareti gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaretin Türkiye-Tacikistan ilişkilerinin geliştirilmesine vesile olmasını, ülkeler arasındaki dostluğun ve kardeşliğin daha da artmasını diledi. Duşanbe'deki temasları kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelerde hem ikili ilişkiler hem bölgesel meseleleri konuşma fırsatı bulduklarını belirten Kurtulmuş, Tacikistan'la mevcut olan iyi ilişkileri ileriye götürme kararlılığını vurguladı. Dünyanın kurulmakta olan yeni dengesinde çok kutupluluk ve çok merkezliliğin en temel denge olacağını ifade eden Kurtulmuş, Orta Asya'nın da yeni dünyanın dengeleri arasında önemli bir güç merkezi oluşturma potansiyeline sahip olduğunu, bunun için de gayretle Orta Asya ülkelerinin gelişmesinin temin edilmesi gerektiğini söyledi.

Tacikistan'ın özellikle son yıllarda ciddi bir kalkınma ve istikrar içerisinde olduğunu gördüklerini, bundan da memnuniyet duyduklarını belirten Kurtulmuş, Tacikistan'ın hem bölge ülkeleriyle sorunlarını azaltarak yoluna devam ettiğini hem de iş birliklerini güçlendirdiğini dile getirdi.

Tacikistan ile her sahada mevcut olan iyi ilişkileri daha da ileriye götürme kararlılığında olduklarının altını çizen TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye'nin birçok alanda önemli tecrübeleri var. Turizm, savunma sanayi, tekstil, ulaştırma gibi alanlarda Tacikistan ekonomisine katma değer üretecek ortak çabaların içinde olmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Hem Türk iş adamlarının Tacikistan'da yatırımlarını geliştirmesi hem de Türk-Tacik ortak yatırımlarının yapılması 1 milyar dolar olarak iki ülkenin liderleri tarafından tespit edilen ikili ticaret hacminin gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca eğitim, kültür, spor gibi alanlarda Türkiye ve Tacikistan'ın çok daha yakın çalışmasını arzu ederiz" dedi.

Parlamentoların müşterek çalışmasının da yararlı olacağını belirten Kurtulmuş, bu ziyaretinin, iki ülkenin parlamentoları arasındaki ilişkileri artırmasını ve genişletmesini diledi.

Kurtulmuş, "Parlamentolar arasındaki ilişkilerimizin ahdi boyutunu ortaya koyacak olan bir mutabakat zaptı meclislerimiz arasında imzalanabilir. Ayrıca dostluk grupları ve ihtisas komisyonlarının karşılıklı olarak iş birliğini artırabilirler. Özellikle üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlarda müşterek hareket etmeyi başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15-19 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'na Tacikistan Ali Meclisi Temsilciler Meclisi Başkanı davet etti.

Tacikistan'ın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşıladıklarını da dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte Filistin meselesiyle ilgili belki uzun yıllar sürecek yeni bir diplomatik mücadele dönemi başlıyor. Tabii bunun en başında gelen konu, 1967 sınırlarında tam manasıyla bağımsız, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması mücadelesidir. Filistin devletini tanıyanların sayısı da her gün artıyor. 3-5 sene önce İngiltere'nin, Fransa'nın Filistin'i tanıyacağını söyleseydiniz herhalde buna inanmazdık ama şartlar öyle bir noktaya getirdi ki Filistin'i tanımak mecburiyetinde kaldılar. Şimdi sıra, Filistin'in sadece kağıt üzerinde tanınması değil gerçekten fiilen var olan, bağımsız olan bir devletin inşa edilmesine geldi. İkinci alan ise İsrail hükümetinin uluslararası alanda yalnızlaştırılmasıdır. Bunun ilk adımı da Netanyahu ve çetesinin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanarak ceza almasını sağlayacak sürece destek olmaktır. Ümit ediyorum ki bu iki alanda çalışmalarımızı hep beraber yoğunlaştırarak sonuç alırız ve Filistin halkına verdiğimiz destek, böylece anlamlı, somut, görünür bir noktaya taşınmış olur."

Görüşmede, Türkiye-Tacikistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, YÖK Başkanı Erol Özvar ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar da yer aldı. - DUŞANBE