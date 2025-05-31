TBMM Adalet Komisyonu'nda Gergin Anlar

TBMM Adalet Komisyonu'nda gerginlik yaşandı.

TBMM Adalet Komisyonu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Görüşmeler sırasında gerginlik yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gaz fişeği kullanmanın ve birini gaz fişeği ile yaralamanın aynı cezaya sahip olacağını belirterek, "Bir başka maddede yer alan 'kişilerin toplu olarak bulundukları yer' ifadesi de oldukça muğlak bir ifade. Böyle olduğu zaman orada bulunanlar da mı cezalandırılacak? Yoksa sadece o kişi mi cezalandırılacak o bile belli değil" şeklinde konuştu.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı da, "Neden üstünüze alınıyorsunuz? Türkiye Saraçhane'den ibaret değil" ifadelerini kullandı. - ANKARA