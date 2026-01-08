Tavşanlı Elektrikçiler Odası'nda bayrak değişimi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen Elektrik, Elektronik ve Saatçiler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda heyecan dolu bir seçim yaşandı. İki adayın yarıştığı kongrede, mevcut Başkan Bilal Çırak'ı 3 oy farkla geride bırakan Ramazan Kocagöz, odanın yeni başkanı seçildi.

Tavşanlı Elektrik, Elektronik ve Saatçiler Esnaf Odası'nın seçimli genel kurulu geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Genel kurul; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları okunarak ibra edildi. Dilek ve temenniler bölümünde adaylar üyelere hitaben birer konuşma yaparak projelerini anlattı.

Konuşmaların ardından geçilen oy kullanma işleminde mevcut başkan Bilal Çırak ve Ramazan Kocagöz'ün listeleri yarıştı. Gün boyu süren oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı. Yapılan sayım sonucunda Ramazan Kocagöz, rakibi Bilal Çırak'ı 71 'e 68 oy ile 3 oy farkla geçerek Tavşanlı Elektrik, Elektronik ve Saatçiler Esnaf Odası'nın yeni başkanı oldu.

Ramazan Kocagöz başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulunda şu isimler yer aldı: Ahmet Dağıstan, Ömer Gök, Erdal Özdemir,,Abdullah Esen, Mehmet Murat Küreşçi, Fatih Kayalı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ramazan Kocagöz ve yeni yönetim kurulu üyeleri, tebrikleri kabul ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Çiçeği burnunda başkan Kocagöz, seçim sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında, odayı tüm üyelerle birlikte el birliğiyle yöneteceklerini vurguladı. - KÜTAHYA