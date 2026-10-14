Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 'Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Yeni Partili milletvekilleri, komisyon toplantısı öncesinde Halk TV'ye kayyım atanması kararına tepki göstermek için gözlerini ve ağızlarını bantladı. Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Burada fon krizi ile ilgili hazırlanan bir kanun teklifini konuşacaktık. Ancak Türkiye'nin neredeyse yüzde 50'sinin izlediği ve Anadolu'ya gittiğinizde birçok vatandaşın, 'Her gün sabahtan akşama izledim' dediği televizyon kanalına kayyım atandı. Bu ne demektir? Bu iktidarın görmesini ve duymasını istemediği birçok konuyu vatandaştan saklamayı, duymasını engellemek adına yapılan bir operasyondur, hukuksuzluktur. Vatandaşımız bu uygulamayı reddetmektedir; çünkü doğruyu izlediği ve iktidarın bugüne kadar yaptıklarını görebildiği en önemli kanallardan birisine kayyım atanmıştır. Gerçekten vicdanlar sızlamaktadır" dedi.

'HERHALDE TBMM'Yİ CİDDİYE ALMIYOR'

Mehmet Muş'un komisyonu açmasının ardından milletvekilleri, usul üzerine söz istedi. Yeni Parti ve CHP milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Bu kadar önemli bir kanun ve mesele varken ilgili Bakan niye buraya gelmiyor? Sayın Mehmet Şimşek'in bundan daha önemli ne görevi olabilir, ne işi olabilir? O yüzden siz Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak Sayın Bakanı'nın buraya gelmesini sağlayın lütfen. Televizyona gitmeye, başka yerlere veya randevu vermeye fırsatı oluyor Sayın Bakanın ama buraya gelmeye vakti yok. Herhalde bizi, milletin egemenliğinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ciddiye almıyor, dikkate almıyor" diye konuştu.

'YAPISAL VEYA SİSTEMİK BİR RİSK YOK'

Teklif üzerinde ilk imza sahibi olan AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, teklife ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde konjonktürel gelişmeler ve küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalara rağmen Türkiye ekonomisinin direncini koruduğunu kaydeden Aksu, ekonomiye ilişkin verileri paylaştı. Muhalefet milletvekilleri Aksu'nun konuşmalarının teklif dışında olduğunu belirterek, tepki gösterdi. Komisyon Başkanı Muş, sunumu dinlemek istemeyen milletvekillerinin dışarıya çıkabileceğini ifade etti. Aksu, "Tasfiye halindeki bu 131 fon, piyasadaki toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturmaktadır. Bu fonların toplam portföy değeri hane halkının finansal varlıklarının yüzde 2,4'üne karşılık gelmektedir. Dolayısıyla sorun, fon piyasasının çok sınırlı bir bölümünde yaşanmıştır. Sorunu kimsenin hafife alma lüksü olmadığı gibi kimsenin abartarak enfekte etme, haksızlık etme lüksü de bulunmamaktadır. Finansal sistemimizi olumsuz etkileyecek yapısal veya sistemik bir risk kesinlikle mevzubahis değildir" değerlendirmesinde bulundu.

'FATURA SORUMLULARA ÖDETİLECEK'

Aksu, düzenlemeyle genel ve sürekli bir fon tasfiyesi rejimi kurulmayacağını belirterek, düzenlemenin tasfiyesine karar verilen fonlara özgü istisnai ve olağanüstü çözüm paketi olduğunu aktardı. Aksu, "Teklifimizle kamu bütçesine, 86 milyonun hakkına hiçbir şekilde mali bir yük getirilmemektedir. Tasfiye sürecinde Hazine kaynağı veya bütçe imkanı kesinlikle kullanılmayacaktır, ödemeler yalnızca fonların kendi mal varlığından, hukuka aykırı fiilleri gerçekleştiren ve bu kişilerle birlikte hareket eden ilgili gerçek ve tüzel kişilerden tahsil edilen tutarlardan karşılanacaktır. Fatura aziz milletimize değil, zararı oluşturan manipülatörlere ve sorumlulara ödetilecektir" dedi.

TEKLİFİN DETAYLARI

Teklif hakkında bilgiler veren Aksu, "3'üncü maddeyle tasfiyenin SPK'nin gözetim ve denetiminde görevli kuruluşlar eliyle yürütülmesi düzenlenmektedir. 455 bin 578 bireysel fon pay sahibini korumak adına borsa fiyatının gerçek ekonomik değeri yansıtmadığı veya olan satışın tasfiyeyi gereksiz biçimde geciktireceği, fiyatı daha da düşürerek yatırımcı zararını büyüteceği durumlarda kurul geri alım, hakim ortağı satma hakkı, toptan satış gibi esnek ve kontrollü satış yöntemlerine karar verebilecektir. Tasfiye yalnızca varlıklarının süratle satılması şeklinde değil, yatırımcılar bakımından mümkün olan en yüksek ekonomik değerin ve aynı zamanda borsa işlemlerinin sıhhatinin korunmasını hedefleyen kontrollü bir süreç olarak planlanmakta. Tasfiye sürecindeki yatırımcılarımızın en büyük beklentisi, ödemelerin bir an önce yapılmasıdır. Teklifimizin 4'üncü maddesiyle objektif, adil bir dağıtım ölçütü olarak net yatırım tutarı benimsenmiştir. Net yatırım tutarı, yatırımcının fona kağıt üzerinde biçilen sanal değeri üzerinden değil, fona fiilen koyduğu nakit giriş ve çıkışlar üzerinden hesaplanacaktır. Üstelik bu tutar tasfiye tarihine kadar tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranlarının aritmetik ortalamasıyla güncellenecektir. Fonların tasfiyesi gerçekleştirilirken, her bir fonun yatırımcılarının ödemeleri kendi fon mal varlığı üzerinden yapılacaktır. Yatırımcılarımızın nihai tasfiyeyi beklerken, mağdur olmamaları için belirlenen net yatırım tutarını aşmamak kaydıyla kişi başına 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılabilmesine teklifimizle imkan sağlanmaktadır" diye konuştu. Aksu'nun sunumunun ardından komisyon, milletvekillerinin teklifin geneline ilişkin değerlendirmeleriyle sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı