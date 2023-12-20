Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Bozdoğan, vatandaşların istek ve taleplerini dinlemek, eksikleri gidermek ve bu anlamda yerinde çalışmalar gerçekleştirmek için mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bozdoğan son olarak, Altaylılar Mahalle halkı ile buluştu. Vatandaşlarla tek tek konuşan Bozdoğan, sorunlarını dinledi. Ziyaretler sırasında mahalle sakinlerinin belediyenin hizmetleriyle ilgili düşüncelerini de alan Bozdoğan, bu geri bildirimleri değerlendirerek daha etkili ve katılımcı bir yönetim sağlamak adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Tarsus'un her mahallesine eşit hizmet götürme hedefiyle yola çıktıklarını belirten Bozdoğan, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak şehrin her alanında yaşayanların ihtiyaçlarına odaklanmaya devam edeceğini ifade etti. Tarsus'un marka bir kent olduğunu ifade eden Bozdoğan, "Bu kent bizim, Tarsus hepimizin, bakın havalimanı açılıyor. 9 milyon insan gelecek bu kente. Evlerinizin hepsi değerli olacak. Kişi başına düşen gelirde Çukurova'da en yüksek Tarsus. Öbür taraftan lojistik merkez olarak değerli bir yerdeyiz. Sahil kentimizde açılıyor. Yeni otelin inşaatı başladı" dedi.

Belediyenin hizmetlerine değinen Bozdoğan, "Biz burada sadece insanların değil, bitkinin de hayvanların da belediye başkanıyız. Bir tane veteriner vardı göreve geldiğimizde kısırlaştırma yapmasını bilmiyordu. Şu anda 6 tane veteriner var. Rehabilitasyon merkezi yapıldı. Şu an açılacak olan hayvan hastanesinde bütün ameliyatlar orada yapılacak" ifadelerini kullandı.

Tarsus'a yeşil alan kazandırmak için elinden geleni yaptığını belirten Bozdoğan, "Yeşil alan belki de kanser hastalığına yakalanmamızı engelleyecek. Belediyede sosyal hizmetler yönetmeliği geldi, kanser hastalarının akıllı ilacını bile belediye ödüyor. Ameliyat paralarını belediye ödüyor, kulak cihazının devlet yüzde 10'unu, belediye yüzde 90'ınını ödüyor. Bunlar ciddi şeyler. Temiz çevre şartlarında yaşarsak kanseri önleyebiliriz. Bunun en büyük önlemi yeşil alandır. 56 tane koruluk açıldı. 45 tane park açıldı. Betonun yeşil alana oranını artırdık" şeklinde konuştu.

Başkan Bozdoğan'dan esnaf odalarına ziyaret

Öte yandan Başkan Bozdoğan, ziyaretler çerçevesinde ilçede bulunan çeşitli esnaf odalarını da ziyaret etti. Esnafın kentin ekonomisinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Bozdoğan, "Esnafımız, her meslek dalı bizim için çok değerli, kıymetli. Bu kentte göreve geldiğimizden yapacağız dediğimiz her projemizi hayata geçirmek için çalıştık. 4 büyük projemiz olan 2. ekmek fabrikası, kent meydanı, sağlık yerleşkesi, 75. Yıl Kültür Merkezi de hayata geçince yüzde 94 başarı elde etmiş olacağız. Bu kent il olacak ve biz tam anlamıyla hak ettiklerimize kavuşacağız" dedi. - MERSİN