Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Eskişehir'de TMO hizmet binasının açılışında konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yeni hizmet binasının açılışında, çiftçiler ve üreticiler için alım garantisi veren TMO'nun önemini vurguladı. Bakan, hem depolama hem de idari tesislerin gerekliliğine dikkat çekti.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizde üretilen ve bizler için iftihar vesilesi olan her bir ürünü TMO, çiftçinin, üreticinin dostu olarak alım garantisi veriyor, özellikle stratejik ürünler başta olmak üzere. Bu hizmeti verebilmek için hem depolama tesisleri hem idari tesisler mutlaka gerekiyor." dedi.

Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Başmüdürlüğünün yeni hizmet binasının açılış töreninde, Türkiye'de taşra teşkilatı en yaygın bakanlık olarak ülkenin dört bir tarafında vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmenin derdinde olduklarını söyledi.

En iyi hizmeti verebilmek için Tarım ve Orman Bakanlığının kadim kurumları olduğunu belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"TMO da bunlardan bir tanesi. Ülkemizde üretilen ve bizler için iftihar vesilesi olan her bir ürünü TMO, çiftçinin, üreticinin dostu olarak alım garantisi veriyor, özellikle stratejik ürünler başta olmak üzere. Bu hizmeti verebilmek için hem depolama tesisleri hem idari tesisler mutlaka gerekiyor. Bu tesisler, bu binalar, beraber görev yaptığım, vatandaşlarımıza hizmet etmek için görev yaptığım arkadaşlarımın çalışması için bir ortam ama buralar üreticilerimizin, çiftçilerimizin, vatandaşlarımızın yerleri. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile olur."

Konuşmanın ardından Bakan Yumaklı, beraberindeki Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer ilgililerle açılış kurdelesini kesti.

Bakan Yumaklı, açılış töreninden önce Dönmez ve Albayrak ile Eskişehir Valiliğini ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, Vali Yılmaz ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

