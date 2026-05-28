Bakan Yumaklı: Kepazelikler bizden uzak

Kastamonu'da AK Partililer ile bayramlaşma programında bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, siyasette yaşanan gelişmelere değinerek, "Son dönemdeki kepazelikleri görüyorsunuz, hepsi bizden uzaktır. Bizim onlarla hiçbir ilgimiz yok. Ben burada birkaç kez söyledim, bunu yine tekrar ediyorum. Bizi hiç bir şekilde ilgilendirmedi. Çünkü onlarla bizim aramızda bakış, farkı var, onlarla bizim aramızda vizyon farkı var, onlarla bizim aramızda hayata bakış anlamında bir fark var" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Kastamonu'yu ziyaret etti. İlk olarak Kastamonu Valiliği'nde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Bakan Yumaklı, daha sonra AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette partililerle bayramlaşan Bakan Yumaklı, daha sonra açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanımız her türlü imkanı zorlayarak bu zulmün durması için gayret ediyor"

Konuşmasına İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Vali Dallı, "964 gündür bir toplum, bir katiller sürüsü tarafından soykırıma uğramış vaziyette. Artık televizyonları açamaz olduk, içtiğimiz su, yediğimiz bir lokma boğazımıza dizilir oldu. Biz bütün bunlara karşı ne yapılabiliyorsa bu dünyada dünya üzerindeki ülkeler arasında yapan ve yapabilecek olan tek ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız her seferinde, her türlü imkanı zorlayarak, kullanarak bu zulmün durması için gayret ediyor. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bizler de her ortamda, dünyadaki herhangi bir muhatabımızla beraber olurken, konuşurken bunları dile getiriyoruz. Ancak bugün haklının güçlü olduğu değil, güçlünün haklı olduğu böyle çok enteresan bir ortam yaşanıyor. Bizim ülkemizin böyle bir duruma düşmemesi için 24 senedir AK Parti teşkilatları, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkeyi imar etmek için, geliştirmek için, güçlü kılmak için her şeyi yapmakta. Ben başlangıçtan itibaren, önce Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında bütün AK Parti teşkilatlarında görev almış olanlara, halihazırda var olanları, bu süreç içerisinde hayatını kaybetmiş olanlara şükranlarımı arz ediyorum. Aramızdan ayrılmış olanların da mekanları cennet olsun diyorum, Allah onlardan razı olsun. Biz herhangi bir siyasi parti değiliz. Biz vatandaşımızla sadece seçimden seçime bir araya gelen bir parti değiliz. Biz 7 gün 24 saat, yılın her günü vatandaşlarımızla hemhal olan, onların derdine derman olmak isteyen, bu üzere çalışan, Cumhurbaşkanımızın da 'biz bu millete hizmetkar olmaya geldik' diye formüle ettiği o amaç uğruna çalışıyoruz, çabalıyoruz. Aynı şekilde de devam edeceğiz. Çok güçlü olmak zorundayız. Her ne iş yapıyorsak yapalım, görevimiz ne olursa olsun, sorumluluğumuz ne olursa olsun en iyisini yapmak zorundayız, en doğrusunu yapmak zorundayız, herkesten daha fazla çalışmak zorundayız. Çünkü şöyle gözümüzü kapatalım, Türkiye'nin etrafına bir bakalım. Eğer bugün bu ülke bir istikrar adası, bir barış adasıysa, hür ve özgür bir şekilde bu memlekette nefes alıyorsak AK Parti iktidarlarının, mensuplarının 24 yıldır cansiparane çalışması sayesindedir" dedi.

"450 bin bin konutun bugün maketini bile yapmaktan aciz olanlar, 'hadi canım, yapsınlar da görelim' dediler"

"Bizim davamız hak bir dava, bizim davamız doğru bir dava" ifadeleriyle sözlerini sürdüren Yumaklı, "Çünkü milleti esas alıyoruz. Şöyle bir bakalım son 10 senede bu ülkenin başına neler geldi? Sadece 12 tane il, şundan birkaç sene önce yerle bir oldu. 450 bin bin konutun bugün maketini bile yapmaktan aciz olanlar, 'hadi canım, yapsınlar da görelim' dediler. Bugün o insanlar normal hayatlarına döndü. Rabb'im bir daha böyle afetlerle bizleri sınamasın, karşılaştırmasın inşallah. Onun öncesinde bütün dünya çapında pandemi yaşadık. Onun bir öncesinde bu ülkenin insanı gibi, evladı gibi görünüp arka taraftan başka şeyleri niyetlenip bu ülkenin insanlarına darbe yapmak isteyenleri de yine bu millet durdurmuş oldu. Avrupa ülkesinde belki bir tanesi bile 100 yılda bir, 200 yılda bir olacak şeyleri biz beş yılda, on yılda yaşadık ama yine dimdik ayaktayız. Çünkü bu ülkeyi seven, gerçekten kendisini bu millete adamış bir Cumhurbaşkanımız var, onun yol arkadaşları var, aynı şekilde canı gönülden çalışacak dava arkadaşları var, parti teşkilatlarımız var" diye konuştu.

"Son dönemdeki kepazelikleri görüyorsunuz, hepsi bizden uzaktır"

AK Parti'nin genç bir parti olmasına rağmen yüzyıllardır devam eden bir birikimle çalıştığını vurgulayan Yumaklı, siyasetteki gelişmelere değinerek, "Son dönemdeki kepazelikleri görüyorsunuz, hepsi bizden uzaktır. Bizim onlarla hiçbir ilgimiz yok. Ben burada birkaç kez söyledim, bunu yine tekrar ediyorum. Bizi hiç bir şekilde ilgilendirmedi. Çünkü onlarla bizim aramızda bakış, farkı var, onlarla bizim aramızda vizyon farkı var, onlarla bizim aramızda hayata bakış anlamında bir fark var. Bu millete hizmet etmenin gururunu yaşamak ile başka şeyleri amaçlamak arasında büyük farklar var. Dolayısıyla ikisini hiçbir zaman için yan yana getirmeyeceğiz. Hiçbir şekilde de bizi ilgilendirmiyorlar. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın yine söylediği, liderimizin söylediği gibi çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz, bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı