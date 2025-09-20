Suudi Arabistan'dan Yemen Hükümetine 368 Milyon Dolar Maddi Yardım

Suudi Arabistan'in Yemen'in uluslararası tanınmış hükümetine 368 milyon dolarlık maddi yardım sağlanacağı açıkladı.

İngiliz haber ajansı Reuters, Suudi Arabistan yönetimine yakın kaynaklarına dayandırdığı haberinde Yemen'in uluslararası anlamda tanınan hükümetine maddi yardımda bulunacağını duyurdu. Maddi yardımın Yemen için Suudi Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Programı aracılığıyla hükümetin bütçesini desteklemek amacıyla verileceği belirtildi. Maddi yardım kapsamında, Suudi Arabistan Yemen hükümetine 368 milyon dolar destek verecek.

Riyad, Aden hükümetini desteklemek için milyarlarca dolarlık yardım ve mevduat sağlamıştı. - RİYAD