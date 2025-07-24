Suriye ve Suudi Arabistan 47 Ekonomik Anlaşma İmzaladı

Suriye ile Suudi Arabistan arasında 6.4 milyar dolar değerinde 47 anlaşma imzalandı.

Suriye'nin başkenti Şam'da Suudi Arabistan- Suriye Yatırım Forumu gerçekleştirildi. Halk Sarayı'nda düzenlenen foruma Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih ile çok sayıda Suriyeli ve Suudi iş insanı katıldı. Ekonomi, sanayi, iletişim, enerji, altyapı ve gayrimenkul gibi farklı alanlarda 6.4 milyar dolar değerinde 47 anlaşma imzalandı. İki ülke arasında artan ekonomik ilişkilerin somut adımlara dönüştüğü forumda, yatırım ve kalkınma odaklı önemli projeler gündeme geldi.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal Şaar yaptığı açıklamada Suudi heyetin ziyaretinin kritik bir dönemde gerçekleştiğini belirterek, "Bugün Suudi Arabistan ile birçok iş birliği anlaşması imzalıyoruz. Bu süreci daha da güçlendirme kararlılığımızı vurguluyoruz" dedi. Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih ise gayrimenkul ve altyapı sektörlerine yapılacak yatırımların 11 milyar riyali (2.9 milyar dolar) aşacağını, buna "inşaat için gerekli temel malzemeleri güvence altına almak ve tedarik zincirlerini güçlendirmek" amacıyla 3 yeni çimento fabrikasının kurulmasının da dahil olduğunu söyledi. Bakan Abdulaziz el-Falih, Şam yönetiminin yeni yatırım yasası değişikliklerini takdir ettiklerini vurgularken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın talimatıyla kurulan Suriye-Suudi İş Konseyi'nin iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığı daha da güçlendireceğini ifade etti.

İki ülke karasında iletişim alanında ise 4 milyar Riyal (1.6 milyar dolar) değerinde anlaşmaya imza atıldı.

Suudi heyetin Şam ziyareti

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih liderliğindeki 130 kişilik Suudi heyeti, dün Şam'a gelmişti. Ziyaretin öncelikli hedefinin "Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmak" olduğu ifade edilmişti.

Suriye ekonomisi, 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle büyük bir yıkıma uğradı. BM Kalkınma Programı, geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla fiziksel hasar ve ekonomik yoksunluk da dahil olmak üzere toplam zararın 923 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor. Yeniden yapılanmanın tahmini maliyeti ise 250 milyar ila 500 milyar dolar arasında değişiyor.

Suriye ekonomisi toparlanma yolunda

Batı'nın uyguladığı yaptırımların, Esad rejiminin Aralık ayında devrilmesinin ardından bu yılın başlarında kaldırılmasıyla Suriye'deki durum iyileşmeye başladı. Körfez ülkeleri, Suriye'nin Esad sonrası geleceğine yatırım yapmak için diplomatik, finansal ve altyapı desteği sağlıyor. Mayıs ayında Suudi Arabistan ve Katar, Suriye'nin Dünya Bankası'na olan 15.5 milyon dolarlık borcunu ortaklaşa ödemişti. Suriye hükümeti bu ay ülkeye daha fazla yerli ve yabancı yatırım yapılmasını amacıyla mevcut yatırım yasasında değişiklik yapmıştı. - ŞAM