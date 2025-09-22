Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, Concordia Zirvesi'nde önemli mesajlar verdi

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Concordia Zirvesi'nde ABD'nin eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı ( Cıa ) Başkanı David Petraeus ile bir araya gelerek, "SDG üzerinde mutabakata varılan hususların hayata geçirilmesinde gecikme var" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Concordia Zirvesi'ne katıldı. Ahmed eş-Şara, zirvede ABD'nin eski CIA Başkanı ve bölgedeki ABD Kuvvetleri Komutanı General David Petraeus ile bir araya geldi. Eş-Şara, yaptığı konuşmada Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesine değinerek, "Suriye halkının davası, savaş suçları ve toplu katliamlar işleyen suçlu bir rejime karşı duran adil ve asil bir davaydı" dedi.

" Suriye, son 60 yılda birçok sorunu miras almıştır ve bunları bir anda çözemeyiz"

İdlib'de edindikleri deneyim sayesinde Suriye'yi Esad rejiminden kurtarırken en az şekilde kayıp verdiklerini belirten eş-Şara, " Suriye, son 60 yılda birçok sorunu miras almıştır ve bunları bir anda çözemeyiz, ancak aşamalı olarak çözebiliriz. Rejimin düşüşü, bölge için yeni bir tarihsel aşama başlattı ve şu anda Suriye, Batı ve ABD arasında ortak çıkarlar var" dedi.

Suriye'nin yeni bir şansa ihtiyacı olduğunu belirten eş-Şara, "Başkan Donald Trump, Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırdı ancak Kongre'nin yaptırımları kalıcı olarak kaldırmak için daha fazla çaba göstermesi gerekiyor" dedi.

" Suriye, hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet"

Yönetiminin önceliklerini sıralayan eş-Şara, "Şu anda öncelik Suriye halkını ve Suriye topraklarını birleştirerek, ekonomik kalkınmayı teşvik ederek, Suriye'de güvenlik ve istikrarı sağlamak. Sahill ve Süveyda'daki olayları soruşturmak için komiteler kurduk ve uluslararası soruşturma komitelerinin ülkeye girmesine izin verdik. Suriye, hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet olduğu için sivillere saldıran herkesi sorumlu tutmaya kararlıdır" dedi.

Silahların devlet tekeline alınmasının Suriye'yi çatışma ve huzursuzluktan koruduğunu ifade eden eş-Şara, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile 10 Mart'ta varılan anlaşmaya değinerek, "SDG'ye Suriye ordusuna katılma teklifinde bulunduk ve Kürt haklarının korunacağı konusunda güvence verdik ancak üzerinde mutabakata varılan hususların hayata geçirilmesinde gecikme var" dedi.

"Suriye bir inşa sürecindedir"

Hükümeti kurarken kota ilkesini reddedip ortaklık ilkesini benimsediklerini ifade eden eş-Şara, "Suriye, tüm ülkelerle iyi ilişkiler sürdürme ve kimseye tehdit oluşturmama politikası benimsedi. Suriye bir inşa sürecindedir ve tüm ülkelerle normal ilişkiler kurması gerekmektedir" dedi.

"Asıl soru İsrail'in güvenlik endişeleri mi yoksa yayılmacı emelleri mi olduğu"

İsrail'in Suriye'ye sayısız saldırı düzenlediğini ve Golan Tepeleri'ni işgal ettiğini hatırlatan eş-Şara, "Suriye yeniden inşa aşamasında olduğu için savaştan kaçınmaya çalışmaktadır. Ateşkes yolunda ilerliyoruz. Ateşkes başarılı olursa ve İsrail üzerinde anlaşmaya varılan hususlara bağlı kalırsa müzakereler ilerleyebilir" dedi.

İsrail'in Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini belirten eş-Şara, İsrail'in güvenlik endişelerinin diyalog yoluyla çözülebileceğini aktararak, "Ancak asıl soru, İsrail'in güvenlik endişeleri mi yoksa yayılmacı emelleri mi olduğu. Görüşmeler bunu ortaya çıkaracaktır" dedi.

Suriye halkının güçlü ve kuvvetli olduğunu vurgulayan eş-Şara, "Suriye'de ekonomik kalkınmaya odaklanıyoruz. Ekonomiyi yeniden inşa etmek için önümüzde büyük bir görev var ve bunu yapabilecek personele sahibiz, ancak yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Suriye, sorunlarını çözme ve daha geniş küresel sistemin bir parçası olma kapasitesine sahiptir" dedi. - NEW YORK