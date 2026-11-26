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Yeni Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'taki Kangal Termik Santrali'nde üretimin durdurulduğunu belirterek, santralin devlet eliyle yeniden üretime kazandırılmasını istedi.

Karasu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, santralin 2013 yılında AK Parti iktidarı tarafından özelleştirildiğini, o dönem il başkanı olarak milletvekilleriyle bu özelleştirmeye karşı çıktıklarını söyledi.

Santralin anahtarının Konya Şeker'e teslim edildiğini belirten Karasu, o günlerde yatırım yapılacağının ve istihdamın artırılacağının söylendiğini ancak yeni yatırımların yapılmadığını savundu.

Karasu, 6 Kasım 2026 tarihinde santralde üretimin durduğunu ifade ederek, işçilerin izne çıkarıldığını ancak işlerine dönmek istediklerini dile getirdi.

Kangal Termik Santrali'nin sadece bir enerji üretim tesisi olmadığını söyleyen Karasu, "Kangal'ın olduğu kadar Sivas'ın ve ülkemizin ekonomisine güç veren, binlerce ailenin geçimini sağlayan, ayakta tutan temel taş yaşam damarıdır." dedi.

Karasu, bu sorunun çözülmesi için AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler'e çağrıda bulunarak şunları ifade etti:

"Bu kadar büyük bir değer kaybının hesabını kim verecek? Santrali bu noktaya kim getirdi? Özelleştirme sırasında verilen yatırım ve istihdam sözleri nerede kaldı? Bu mesele yalnızca bir şirketin mali tablosundan ibaret değildir. Santral, işçisiyle, nakliyecisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle bütün ilçenin geçim damarlarından biridir. Santralin durması demek Kangal'da yeni bir göç dalgasının kapıya dayanması demektir.

Bizim talebimiz açık ve nettir. Kangal Termik Santrali, devlet eliyle yeniden üretime kazandırılmalıdır. Gerekli bakım ve modernizasyon yatırımları yapılmalı, işçi ve emekçilerin hak edilmiş ücretleri, kıdemleri ve bütün sosyal hakları güvence altına alınmalıdır."

Kaynak: AA