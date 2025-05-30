Şırnak'ta İşsizlik ve Doğa Tahribatı Sorunları

Şırnak'ta İşsizlik ve Doğa Tahribatı Sorunları
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DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Şırnak'taki işsizlik sorununa dikkat çekerek, bölgede hiçbir istihdam politikası bulunmadığını ve doğanın talan edildiğini iddia etti. İrmez, petrol aramaları sırasında yaşanan çevresel zararları da eleştirdi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Şırnak'ta işsizlik sorunu olduğunu iddia ederek, "Şırnak için hiçbir istihdam politikası söz konusu değil." dedi.

İrmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ta doğanın talan edildiğini, ağaç kıyımı yapıldığını öne sürdü. Şırnak ve ilçelerinde, 30 farklı yerde ağaç kesiminin sürdüğünü savunan İrmez, bu duruma son verilmesini istedi.

Şırnak'ta çıkarılan petrolün kente faydasının olmadığını ileri süren İrmez, petrol aramaları sırasında yaşanan pek çok sorun olduğunu iddia etti. İrmez, Şırnak'ta petrol aramaları sırasında yapılan patlatmaların, doğaya ciddi zararlar verdiğini savundu.

Şırnak'ın Türkiye'nin en genç nüfusa sahip ili olduğunu dile getiren İrmez, kentte işsizlik sorunu yaşandığını öne sürdü. İrmez, "Şırnak için hiçbir istihdam politikası söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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