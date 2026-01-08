Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Çin Komünist Partisi heyetini kabul etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Çin Komünist Partisi heyetini kabul etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Çin ile olan ikili ticaret ilişkilerinin arttığını ve bu durumu olumlu karşıladıklarını belirtti. Sırakaya, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, "İkili ticaretimizin artmasını olumlu karşılıyoruz. Çin, en büyük ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor." dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Finans ve Ekonomi Komisyonu Ofisi İcra Başkan Yardımcısı Han Wenxiu başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Kabulde Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin de hazır bulundu.

Ak Parti Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Görüşmeye ilişkin AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, ekonomik ve ticari ilişkiler ile yatırımların ikili ilişkilerin en önemli veçhesini oluşturduğunu belirtti. Sırakaya, "İkili ticaretimizin artmasını olumlu karşılıyoruz. Çin, en büyük ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomik ilişkilerin daha sağlıklı ve dengeli hale gelmesinin, ikili ticaretin sürdürülebilir olması için önem arz ettiğini vurgulayan Sırakaya, bu anlamda, oldukça olumlu seyreden ticari ilişkilerin daha dengeli ve sürdürülebilir hale getirilmesi konusunda sağlam adımlar atılacağına inandığını belirtti.

Sırakaya, şunları kaydetti:

"Türk dış politikası ekseninde ikili ilişkilerimizdeki önemli bir diğer dinamik bağlantısallık olmaktadır. Türkiye'nin öncülük ettiği 'Orta Koridor' ve Çin'in başlattığı 'Kuşak ve Yol' Projelerinin birbirine entegre edilmesi, Tarihi İpek Yolu vizyonumuzun canlandırılmasının önemli bir parçasıdır."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
