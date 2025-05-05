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Şimşek ve Makedonya Maliye Bakanı İş Birliği İçin Bir Araya Geldi

Şimşek ve Makedonya Maliye Bakanı İş Birliği İçin Bir Araya Geldi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Gordana Dimitrieska-Kochoska ile vergi politikaları ve dijitalleşme konuları hakkında iş birliği yapmak üzere bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Gordana Dimitrieska-Kochoska ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Sayın Gordana Dimitrieska-Kochoska ve heyetini bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Gelir İdarelerimiz arasında güçlü bir iş birliği oluşturulması hususunda mutabık kaldık. Vergi politikaları, dijitalleşme, vergide gönüllü uyum, denetim ve mali suçlarla mücadele gibi alanlarda tecrübe paylaşımında bulunarak ikili ilişkilerimizi daha da ileri taşıyacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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