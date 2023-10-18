Şili Devlet Başkanı Hamas'ın İsrail saldırılarını kınadı

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının Gazze Şeridi'nde yaşanan vahşetin bahanesi olamayacağını açıkladı.

Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleşen Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılan Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Boric, Hamas'ın saldırılarının Gazze Şeridi'nde yaşanan vahşetin bahanesi olamayacağını belirterek, "Şili Devlet Başkanı olarak söylemek isterim ki, Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırılar hiçbir koşulda İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü vahşete mazeret oluşturmamaktadır" dedi.

Dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne düzenlenen saldırıya değinen Boric, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Ülkemiz, Filistin halkına bu zor anlarında tam dayanışma ve destek sağlamaktadır"

Şili Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şili hükümeti, Gazze'de bulunan Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne düzenlenen vahşi saldırıyı sonuna kadar kınamakta ve bu durumu şiddetle reddetmektedir. Bu saldırı, arkasında yüzlerce ölü ve yaralı bırakmıştır. Hastanenin saldırıya uğraması, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalini oluşturur ve bunlar, istisnasız bir şekilde saygı gösterilmesi gereken kurallardır. Bu kurallara uyulmaması, bireylerin onurunu, dünya barışı ve güvenliğini tehlikeye atar. Bu gerçek, yetkili ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından soruşturulması gereken bir savaş suçu oluşturabilir. Ülkemiz, kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerini iletmekte ve aynı zamanda Filistin halkına bu zor anlarında tam dayanışma ve destek sağlamaktadır. Şili, derhal çatışmaların sona erdirilmesini ve taraflar arasındaki barış sürecinin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak acil bir şekilde yeniden başlatılmasını talep etmektedir" denildi. - PEKİN