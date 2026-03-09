Haberler

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, ek bütçe yapılmasını istedi

Güncelleme:
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, ekonomik krizin derinleştiğini belirterek Meclis'te bir ek bütçe yapılması gerektiğini vurguladı. Temelli, savaşların bir an önce sona ermesi ve toplumsal adaletin sağlanması için çağrıda bulundu.

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, geç kalınmaksızın bir ek bütçenin Meclis'e getirilmesi gerektiğini savundu.

Temelli, Meclis'teki basın toplantısında, kadınlarla ilgili Genel Kurulda geçen hafta verdikleri önergelerin reddedildiğini belirtti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ilk duruşmasının bugün yapıldığını ifade eden Temelli, bunun bir "kumpas davası" olduğunu ileri sürdü."

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara değinen Temelli, "Bu savaşın bir an önce sonlanması, İran'ın demokratik bir rejime kavuşması, bölgenin topyekün huzura kavuşması en büyük temennimiz ve dileğimiz." dedi.

TBMM Genel Kurulda görüşmeleri süren milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini eleştiren Temelli, toplumun beklentileriyle Meclis'in hayata geçirdiği yasaların başka yerlerde olduğunu iddia etti.

Hükümetin ekonomi yönetimini eleştiren Temelli, "Bir kriz var, savaşla beraber daha da büyüyecek. Bu krizi önlemenin yolu yoksullara, emekçilere, kadınlara, gençlere yüklenmek değildir. Bir an önce bir ek bütçe yaparak, sermayeyi vergilendirerek, adaletli bir vergiyle bugün içinde yaşadığımız bu sorunları aşmaya yönelik bir adım atmaktır, çağrımız bu yöndedir. Geç kalınmaksızın bir ek bütçenin Meclis'e gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

