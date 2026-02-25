EMEP'li Demir, milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini kabul etmediklerini söyledi

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santralin özelleştirilmesinin ardından yaşanan sorunlara değindi.

TBMM Genel Kurulunda milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğünü hatırlatan Demir, teklife yönelik eleştirilerde bulundu.

Teklifle milli parklardaki turistik tesislerin 49 yıl, başarılı olmaları halinde de 99 yıllığına özel şirketler tarafından işletilmesinin önünün açıldığını belirten Demir, "Bu, bir ekosistemin kaderini, bir şirket sözleşmesine tümüyle bağlamak demektir." dedi.

Teklifle, milli parklar ve tabiatı koruma alanlarının Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına alındığını anlatan Demir, "Teklifle, yeni yollar açılabilecek. Ormanın içerisinden enerji hatları geçirilebilecek. Doğalgaz, petrol boru hatları döşenebilecek. Bütün bunların ardından otel, tatil köyü gibi turistik tesisler inşa edilebilecek." diye konuştu.

Teklifin kabul edilmesi halinde, ücretsiz ya da düşük ücretle girilebilen milli parklara yüksek ücretlerle girileceğini ileri süren Demir, "Koruma statülerinin zayıflatılmaması tam tersine güçlendirilmesi gerekiyor. Bu teklifi kabul etmiyoruz. Oyumuz hayır olacak." dedi.