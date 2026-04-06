Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Özdağ gündemi değerlendirdi Açıklaması

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Meclis'te yaptığı açıklamada, hobi bahçelerinin yasaklanmaması gerektiğini vurguladı. Hobi bahçelerinin bilimsel ve şeffaf bir sistemle düzenlenmesi gerektiğini belirten Özdağ, üretime teşvik edilmesi gerektiğini savundu.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın ne yaptığını bilmediğini iddia ederek, hobi bahçelerinin "basit bir imar konusu olmadığını" söyledi.

Hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu anımsatan Özdağ, hobi bahçeleri konusunda iktidarın vatandaşa anlattığıyla teklifte yazılanların aynı olmadığını ileri sürdü.

Sebze odaklı üretimin sağlanması ve küçük üreticilerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Özdağ, hobi bahçelerinin sebze ihtiyacının karşılanması bakımından büyük bir farklılık oluşturabileceğini ifade etti.

İnsanların üretime teşvik edilmesinin önemine değinen Özdağ, şunları kaydetti:

"Hobi bahçeleri yasaklanmamalıdır. Bilimsel, planlı, denetlenebilir, şeffaf bir sistemde yeniden düzenlenmelidir. Bu Meclis üretimi yasaklayan değil, üretimi çoğaltan kararlar almalıdır. Bu ülkenin insanı sadece tüketici olmak yerine kendi imkanlarıyla doğal ve sağlıklı gıdalar üretmek istiyor. İktidarın görevi de bu iradeyi desteklemektir. Kaçak ve düzensiz yapılaşmaya başta önlem almayıp daha sonra vatandaşları hak kaybına uğratacak politikaların karşısındayız."

Özdağ, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 106'ncı yılını da kutladı.

Kaynak: AA / İsa Toprak
