Selahattin Demirtaş aktif politikayı bıraktığını açıkladı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada aktif politikayı bıraktığını duyurdu. Demirtaş, halka layık bir politika ortaya koyamadığı için özür diledi ve cezaevinden mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Ben, kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabında, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçlarına ilişkin bugün bir açıklama yaptı. Demirtaş, şunları kaydetti:

"AKTİF POLİTİKAYI BU AŞAMADA BIRAKIYORUM"

"Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum:

'Ben, kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum.

Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum.'

Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle."