Şehitkamil'de Amatör spor kulüplerine destek

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ASKF Gaziantep Başkanı Abdülkadir Gözegir'i ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen özel yetenek sınavları hazırlık kursunda eğitim gören öğrencilerle de bir araya geldiler.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile beraber Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Gaziantep Başkanı Abdülkadir Gözegir, yönetim kurulu üyeleri ve sporcularla bir araya geldi. Amatör spor kulüplerine olan desteklerinin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sporcuların kendisine yönelttiği soruların tamamını da yanıtladı. M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kurslarımızda; POMEM, PMYO, BESYO, SUEM ve Spor Liseleri Fiziki Yeterlilik Sınavı'na hazırlanan öğrencileri ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerin akademik ve sportif gelişimini yakından takip ettiğini söyledi. Başkan Fadıloğlu, Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu'nun 3. döneminde Spor Bilimleri Fakülteleri ve Polis Meslek Yüksek Okulları Sınavı'na hazırlanan genç kursiyere yaklaşan sınav takvimi öncesinde başarılar diledi.

Fadıloğlu, daha sonra M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde antrenman yapan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U15 Futbol Takımı ve Asya Kadın Futbol Takımı sporcularıyla koyu bir sohbet gerçekleştirerek, teknik adamlardan faaliyetlerle ilgili bilgi aldılar. Başkan Fadıloğlu, spor akademilerinde yürüttükleri sporcu gelişim sistemiyle farklı branşlarda Milli Takım kadrolarına sporcular kazandırdıklarını, profesyonel spor kulüplerine sporcu transferleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Amacımız, gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmelerini sağlamak

ASKF ziyaretinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Yapmış olduğumuz şu; milletin kaynağı, milletin evladına hizmet ediyor. Öncelikler sırasını belirlemekle doğru orantılı bu işler. Tabii bu iş benim iş değil, deyip bir kenara çekilebiliriz. Belediye olarak ama biz bu işleri yaparken de sağ olsun Spor Toto Teşkilat Başkanımızdan destek alarak bu işleri yaptık. Amacımız, gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmelerini sağlamak. Hakikaten tüm Türkiye'deki bu işlerin başında olan bir kardeşimizin bugün inşallah sizlerin desteğiyle parlamentoda olması, spor adına çok büyük değişikliklere imza atılması demektir. İnşallah biz Bünyamin kardeşimizi parlamentoya gönderdikten sonra daha sık onu buralarda göreceğiz ve daha fazla meselemizi hızlı bir şekilde çözeceğimize inanıyorum" dedi.

Rıdvan başkanımızdan inanılmaz destekler alıyoruz

ASKF Başkanı Abdulkadir Gözegir, "Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu 4 tane futbol sahasını bizlerin emrine sundu. Gerçekten standartlara da uygun bir şekilde yapılmış durumdalar. Biz gerçekten Rıdvan Başkanımızdan inanılmaz destekler alıyoruz. Yanına gittiğimizde ve sizlerin adına bir şeyler talep ettiğimizde hiçbir zaman boş çevrilmiyoruz. Ben bu konuda da Başkanımıza vermiş olduğu her türlü desteğinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP