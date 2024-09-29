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Seda Sarıbaş, Didim'de Pamuk İşçileriyle Bir Araya Geldi

Seda Sarıbaş, Didim'de Pamuk İşçileriyle Bir Araya Geldi
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AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Didim ilçesinde pamuk işçileri ile bir araya gelerek hasat hakkında bilgi aldı ve işçilerle sohbet etti. Sarıbaş, Aydın'da pamuk tarımının ekonomideki önemine vurgu yaptı.

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Didim ilçesinde pamuk işçileri ile bir araya geldi.

Sarıbaş ziyaretinde işçilerle sohbet etti, hasat hakkında bilgi aldı ve pamuk topladı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Sarıbaş, Aydın'da pamuğun tarım ekonomisinin bel kemiği olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Politika

Yerel Haberler Milletvekili Seda Sarıbaş AK Parti Politika Ekonomi Yaşam Tarım Didim

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