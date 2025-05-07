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Seda Kaya Ösen'den İBB Soruşturmalarına Sert Eleştiri

Seda Kaya Ösen'den İBB Soruşturmalarına Sert Eleştiri
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Bağımsız İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmaların ekonomiye büyük zarar verdiğini ve siyasi bir amaç taşıdığını dile getirdi.

Bağımsız İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmaları eleştirdi.

Ösen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının, ülke ekonomisine son 25 yılın en büyük darbesini vurduğunu" iddia etti.

Kamuoyunun büyük bölümü tarafından, bu soruşturmaların siyasi bir amaç taşıdığının; yargılamaların, hukuktan, adaletten ve vicdandan uzak olduğunun fark edildiğini ileri süren Ösen, İBB soruşturmalarının başlamasından bu yana yurt içindeki döviz talebini sınırlamak için yaklaşık 60 milyar dolar harcandığını savundu.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
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