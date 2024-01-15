Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Yatırımlara Süratle Devam Edeceğiz

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 80 milyon avroya mal olacak olan Pamukluk Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisinin de 56 milyon avrosunu hibe olarak aldıklarını belirterek, gelecek 5 yıllık dönemlerinde yatırımlara süratle devam edeceklerini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 Yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen toplantıda, komisyonlara havale edilen 25 ve birimlerden gelen 3 olmak üzere toplam 28 madde görüşüldü. Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde konuşan Başkan Seçer, "Geçtiğimiz hafta Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde terör saldırıları sonucu 9 askerimiz şehit oldu. Yapılan bu terör saldırılarını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum, milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan yol çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Seçer, liman bölgesindeki çalışmalar çerçevesinde 2 bin 500 metrelik hat üzerinde yol yenileme ve Abide Kavşağı üzerinde de kavşak düzenleme çalışmalarını yapılacağını aktardı. Bölgenin altyapı çalışmalarını da tamamlayacaklarını söyleyen Seçer, çalışmalar tamamlanınca Mersin'in doğu girişinin kente yaraşır hale geleceğini belirtti. Seçer, "Liman B kapısından girişlerde özellikle tır parklanmaları çok büyük sorun yaşatıyordu. Artık yeni kapılardan sonra giriş de iptal edildi, sadece çıkışlar veriliyor. Onun için de yeni yol çalışmalarında araçların kullandığı yolun dışında bir servis yolu yapılıyor ve çıkışlar oradan belirli bir süre devam edecek, daha sonra araçlar normal yola katılım sağlayacak. Bu açıdan da hem merkeze giriş yapan araçların hem çıkış yapan araçların daha konforlu ve temiz bir güzergahta seyahat etme imkanı olacak, görsellik de son derece güzel olacak" diye konuştu.

"Saya Park bölgesindeki trafik yoğunluğu büyük ölçüde azalacak"

2. Çevre Yolunun uzatılması çalışması hakkında da konuşan Seçer, Vatan Caddesinden batı istikametine doğru tamamlanan 980 metrelik kısmın devamı olan projenin 2. etap kısmında bin 300 metre uzunluğunda yeni yol açtıklarını ve yol düzenleme ile menfez imalatının devam ettiğini belirterek, "15 Şubat'ta çalışmalarımızı bitireceğiz. Toplamda 2 bin 300 metrelik güzergahı, 2. Çevre Yolu uzantısını Vatan Caddesinden batı istikametine doğru Mersinlilerin hizmetine kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu. Yenişehir 3. Çevre Yolunun uzatılması için de çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Seçer, "3. Çevre Yolu devamı Mimar Sinan Bulvarı ile Üniversite Caddesi arası 980 metrelik kısımda çalışmaları başlattık ve en geç mart ayının sonuna doğru vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Orası çok önemli, 3. Çevre Yolunun ve 4. Çevre Yolunun Saya Park'a oluşturduğu trafiği ortadan kaldırıyor. 4. Çevre Yolundan geliyor araç 34. Caddeye iniyor, Mezitli istikametine gitmek için Saya Park'a iniyordu. Şimdi Mimar Sinan üzerinden devam edecek, Üniversite Caddesine kadar çıkacak" ifadelerine yer verdi. Seçer, 3. Çevre Yolu çerçevesindeki çalışmalar sonucu Saya Park bölgesindeki trafik yoğunluğunun büyük ölçüde azalacağını söyledi.

"Bizde dur durak yok, çalışıyoruz"

Kaç bölgede hangi çalışmalar olduğunu meclis üyelerine tek tek aktaran Seçer, "Bizde dur durak yok, çalışıyoruz. Teşekkürü beklerken bizi eleştirmeniz benim açımdan sorun değil ama bizim yol asfalt biriminde gece gündüz çalışan ve Mersin'in takdirini kazanan yol asfalt ekibine karşı bana göre doğru olmadı. Diğer taraftan biz başladığımız işi kısa sürede bitiriyoruz. Bir işi asla günü kurtarmak ve savmak için yapmayız. Mersin halkının ihtiyacı ne ise en kaliteli ve en uygun projeyi hayata geçirmek için çaba sarf ederiz" dedi.

"Önümüzdeki günlerde esnaf Erdemli Haline yerleşecek"

Erdemli Halinde çalışmaların geçtiğimiz yıl tamamlandığını ve depremzedelere hizmet verdiğini kaydeden Seçer, "Erdemli Halinde 14 yıl önce atılmış bir temel vardı. Yarım kalmış, akamete uğramış bir yapı vardı. Onları hazırladık, bitirdik. Yaklaşık bir yıl depremzedelere hizmet verdi. Bu açıdan da Erdemli Halimiz çok büyük bir kutsal görev yaptı. Önümüzdeki günlerde hak sahipleri, eski halde faaliyet gösteren esnaflarımız; kura çekimiyle yeni yerlerine yerleşecekler ve hep beraber de açılışını yapacağız" diye konuştu. Hal yapımı için bazı noktalarda tahsis sıkıntısı yaşadıklarını kaydeden Seçer, "Sebze halleri bizim için önemlidir. Mut da ivedi olarak bu anlamda Mersin Büyükşehir Belediyesinin müdahalesini bekliyor ama bizim de tahsis sorunlarımız var" şeklinde konuştu.

"Yatırımlara süratle devam edeceğiz"

Önümüzdeki dönemde yapılması planlanan kanalizasyon ve arıtma tesisleri gibi altyapı yatırımları ile ilgili de konuşan Seçer, şöyle devam etti; "Arıtma tesisi yaklaşık 200 milyon TL'lik bir yatırım. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü sadece su faturalarından geliri olan bir kurumdur. Su faturalarından başka bir geliri yoktur. Bir de İller Bankası'ndan bir para gelir. MESKİ opsiyonlu, uygun maliyetli kredi ya da hibe bulacak. 40 milyon avro bir kredi çalışmamız vardı, o tamamlandı. Onun dışında da 116 milyon avroluk, bunun da yaklaşık olarak 70 küsur milyonu hibe, toplam 156 milyon avro kredi geri ödemeli ve hibe şu an itibariyle farklı kuruluşlardan MESKİ'ye verilmek üzere çalışmaları yapılıyor. Kıyı şeridi boyunca bütün arıtmalara ve bazı kanalizasyon çalışmalarına yüklü bir kredi sağlandı."

80 milyon avroya mal olacak olan Pamukluk Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisinin de 56 milyon avrosunu hibe olarak aldıklarını aktaran Seçer, gelecek 5 yıllık dönemlerinde yatırımlara süratle devam edeceklerine dikkat çekerek, Yeşilovacık'tan Yenice'ye kadar altyapı yatırımları yapacaklarını da duyurdu.

Gülnar'da kanalizasyon ve arıtma çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Söz konusu yatırımlar arasında Gülnar'da da projeler olduğunun altını çizen Başkan Seçer, "İkinci 5 yılımızda bu tip projelere daha çabuk müdahale etme, başlatma imkanımız olacak. Ayrıca Gülnar'a Ilısu'dan içme suyu getiriyoruz. Uzun yıllardır süren bir çalışma. Çünkü hem maliyetli bir çalışma hem zor bir alan. Müteahhide de yer teslimi yapıldı, devam ediyor. Buradan Gülnarlı hemşerilerime de duyurmak istedim" diye konuştu. - MERSİN