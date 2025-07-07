Savunma Sanayii İş Birliği Artırılıyor

Savunma Sanayii İş Birliği Artırılıyor
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kuban Omuralıev ile bir araya gelerek, üye ülkeler arasındaki savunma sanayii iş birliğini artıracak projeleri değerlendirdi.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kuban Omuralıev ile bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kuban Omuralıev ile bir araya geldi. Görüşmede; savunma sanayii alanında üye ülkeler arasında iş birliğini artıracak somut projeler değerlendirildi. Ortak tarih ve kardeşlik bağları temelinde; teknoloji paylaşımı, kabiliyet eşleştirmesi ve ortak üretim gibi konularda somut projeler değerlendirilerek, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki sinerji istişare edildi. Türk dünyasının ortak gücünü savunma sanayiinde de pekiştirmek adına kararlılıkla çalışıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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