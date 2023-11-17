Şarköy'ün düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Şarköy ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şarköy Belediye Başkan Vekili Selçuk Güvenilir'in konuşmasının ardından, ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğünün Atatürk Caddesi'ndeki tören geçişi ilgiyle izlendi.

Törene Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, gaziler, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

-Ergene Velimeşe kulübü için yardımlaşma gecesi yapıldı

Ergene Velimeşe Spor Kulübü için dayanışma ve yardımlaşma gecesi düzenlendi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Marmaracık Göl Restoran'da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, spora verdikleri desteğin artarak devam edeceğini söyledi.

Yüksel, ilçeye yeni spor tesisleri kazandıracaklarını belirterek, "Sadece bir mahallemizde değil her mahallemizde yatırımlarımız olacak. Geleceğimizin teminatı gençlerimize, çocuklarımıza katkı sunmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." diye konuştu.

Programa Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, Tekirdağ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ersan Karamehmetoğlu, Ergene Velimeşe Kulübü başkanı Serkan Bezgin, yönetim kurulu üyeleri, sanayiciler, işadamları ve futbolcular katıldı.