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CHP'li Sarıgül, Meclis kapanmadan emekliye seyyanen zam verilmesini istedi

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis kapanmadan emekliye seyyanen zam, asgari ücret artışı ve karşılıksız çeke hapis cezasının kaldırılması çağrısı yaptı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Meclis kapanmadan emekliye seyyanen zam verelim. Esnafla barışın; karşılıksız çeke hapis cezasını kaldıralım, Meclis kapanmadan asgari ücretleri artıralım. Meclis kapanmadan hububat fiyatlarını yeni baştan değerlendirelim." dedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'ye sunulan torba kanun tekliflerinin geniş halk kitlelerinin dertlerine derman olmadığını ileri sürdü. Vatandaşlar borç altında ezilirken bankaların karlılık rekorları kırdığını söyleyen Sarıgül, "Bu düzen sürdürülemez. İktidara soruyorum, gücünüz hep neden emekliye, asgari ücretliye, emekçiye, çiftçiye ve esnafa yetiyor. Bankalarla masaya oturalım buna bir çözüm bulalım. Neden bir kez olsun, 'vergileri zenginlerden alalım' demiyorsunuz. Zenginden alıp da fakire vermiyorsunuz. Meclis kapanmadan emekliye seyyanen zam verelim. Esnafla barışın; karşılıksız çeke hapis cezasını kaldıralım, Meclis kapanmadan asgari ücretleri artıralım. Meclis kapanmadan hububat fiyatlarını yeni baştan değerlendirelim." ifadelerini kullandı.

Emniyet mensuplarının daha insani şartlarda çalışması gerektiğini belirten Sarıgül, emniyet mensuplarının taban maaşlarının yükseltilmesi ve mesailerinin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Sarıgül, bir soru üzerine CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararının ardından parti içindeki son durumu da değerlendirdi.

Kendisinin 52 yıllık bir CHP'li olduğunu belirten Sarıgül, şöyle devam etti:

"CHP kendi içindeki arkadaşlarımızla hep birlikte görüşerek, en doğru, en sakin yolu bulacaktır. Ben de bunun için üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya hazırım. Yaşamının 52 yılını CHP'ye vermiş bir arkadaşınız olarak bu olaylardan dolayı son derece üzgün olduğumu bilmenizi istiyorum. Kardeşler arasında sorunlar, problemler olabilir ama ciğerleri aynıdır. Ben CHP'de aklıselimin hakim olması için elimden gelen bütün çalışmaları yapmak istiyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
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