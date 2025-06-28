Saadet Partisi: Afet Dirençli Ekonomi ve Dijital Üretim Vurgusu

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Sinan Tekin, Malatya'da düzenlenen çalıştayda, yeni dönemde afet dirençli sanayi alanları ve dijital destekli üretim sistemleri oluşturulmasının gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Kahramanmaraş depremlerinin etkilerinden bahsederek KOBİ'lere destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, yeni dönemde afet dirençli sanayi alanları, dijital destekli üretim sistemleri ve yerel tedarik zincirine dayalı ekonomi modeli üretilmesi gerektiğini söyledi.

Tekin, Malatya Büyükşehir Belediyesi Dedekorkut Sosyal Tesisleri'nde partisince düzenlenen "Ortak Akıl Güçlü Şehir Çalıştayı"na katıldı.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, Malatya'nın inşa edilebilecek geleceğiyle ülkeye örnek olabilecek bir şehir potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin kentte sosyal, ekonomik ve psikolojik yıkıma neden olduğunu söyleyen Tekin, "Altyapısı hasar görmüş. Üretim merkezleri, ekonomik ve istihdam açısından ciddi bir boşluk oluşturmuş. Yeni dönemde afet dirençli sanayi alanları, dijital destekli üretim sistemleri ve yerel tedarik zincirine dayalı ekonomi modeli üretmemiz gerekiyor. KOBİ'lerin tekrar ayağa kaldırılması, genç girişimcilere özel destek mekanizmalarının kurulması adeta zorunluluk." diye konuştu.

Tekin, bir gazetecinin İsrail'in İran'a yeniden saldırma olasılığının konuşulduğunu hatırlatması üzerine, İsrail'in vahşetine son verebilecek lider ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Politika
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