Haberler

Saadet Partisi 8. Çorlu İlçe Kongresi Gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi'nin 8. Çorlu İlçe Kongresi, Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede Türkiye'nin her bölgesini ziyaret ettiklerini vurgulayan Arıkan, 41 master proje ile bölge potansiyeline dikkat çekti. Mevcut ilçe başkanı Aytuğ Arslan yeniden seçildi.

Saadet Partisi, 8. Çorlu İlçe Kongresi, Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Havuzlar Mahallesi'nde bulunan Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda yapılan kongre, divan üyelerinin belirlenmesiyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, faaliyet raporları okunarak onaylandı.

Kongreye katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yaptığı konuşmada Çorlu'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Arıkan, Türkiye'nin her bölgesini ziyaret ettiklerini belirterek, ülkenin her yerinde birbirinden farklı zenginliklerin olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin geleceği için çalıştıklarını ifade eden Arıkan, "Allah'ın binbir nimet bahşettiği bereketli topraklarda yaşıyoruz. Topraklarımızın üzeri bereket, altı da aynı zamanda servetle dolu. Çorlumuzun potansiyeline bakıldığında, Trakya Bölgesi'nin kalbi olduğu ve Marmara Bölgesi'nin öncüsü olduğunu görüyoruz. Balkanlar'ın da yükselen yıldızı olmaya aday bir şehir olduğunu görüyoruz. dedi.

Arıkan, Saadet Partisi olarak 41 master proje ve bu projelerin alt entegrasyonu olacak 100 proje hazırladıklarını dile getirdi.

Projelerin hayata geçirilmeye hazır olduğunu aktaran Arıkan, "Şunu bilmenizi isterim, hangi bölgede, hangi ilde, hangi ilçede ne kadar istihdam sağlayacağız, gayri safi milli hasılaya ne kadar katkı sağlayacağız tek tek hesaplandı. Biz diğerlerinden farklıyız." diye konuştu.

İl ve ilçe başkanlarının konuşmalarının ardından gerçekleşen seçimde mevcut ilçe başkanı Aytuğ Arslan yeniden seçildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Politika
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Tedesco düşünceli! Aynı mevkiden 3 isim zorlu maçta yok
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
BBP lideri Destici: Hainlerin taleplerine asla geçit vermeyiz

BBP lideri Destici'den sert çıkış: Asla geçit vermeyiz
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
2-0'lık yenilgi sonrası ülkede ortalık karıştı

2-0'lık maç sonrası ülkede ortalık karıştı
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.