Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Yeni Girişimler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin ile yaptığı görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için son dönemdeki müzakereleri ve ikili ekonomik ilişkileri değerlendirdi.
RUSYA SAVAŞI ELE ALINDI
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin tarafından kabulünde; Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla son dönemde yapılan girişimler, 16 Mayıs günü İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaşanan gelişmeler, ekonomi ve enerji alanındaki ikili konular ele alındı.
ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika