Rusya: Türkiye BRICS'e tam katılım için başvurdu, değerlendireceğiz

Türkiye'nin Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın 2009 yılında oluşturduğu BRICS'e üyelik başvurusunda bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından bir açıklama da Rusya tarafından geldi.

'TÜRKİYE TAM KATILIM İÇİN BAŞVURDU, DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Türkiye'nin BRICS'e dahil olmak için resmi başvuru yaptığını söyledi. Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 9. Doğu Ekonomik Forumu'nda gazetecilere açıklama yapan Yuri Uşakov, "Türkiye tam katılım için başvuruda bulundu, değerlendireceğiz" dedi.

'SÜREÇ DEVAM EDİYOR, SOMUT GELİŞME OLURSA PAYLAŞIRIZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün yaptığı basın toplantısında, Türkiye'nin BRICS'e tam üyelik için açık niyetli olduğunu söylemiş, "Süreç devam ediyor, somut gelişme olursa paylaşırız" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan kentinde yapılacak olan 16. BRICS Zirvesi'ne katılımı için resmi davetin Türkiye tarafına iletildiğini belirtmişti.