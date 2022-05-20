Rusya, Luhansk'ı vurdu: 13 ölü - Haberler

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Rusya, Luhansk'ı vurdu: 13 ölü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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- Rusya, Luhansk'ı vurdu: 13 ölü Rus ordusunun Ukrayna'nın Luhansk bölgesine düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti.

- Rusya, Luhansk'ı vurdu: 13 ölü

LUHANSK - Rus ordusunun Ukrayna'nın Luhansk bölgesine düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus ordusu son olarak yine Ukrayna'nın Luhansk bölgesini hedef aldı. Saldırıda çok sayıda sivil yerleşim yeri hasar alırken, 13 sivil ise hayatını kaybetti.

Saldırının ardından Luhansk Valisi Sergey Gayday sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman, Lysychansk ve Severodonetsk yakınlarında saldırılarına devam ediyor. Severodentsk'te 12 ve Hirske'de de 1 sivil olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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