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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: "Bu yıl BRICS'e yeni üye kabulü gündemde yok"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov:
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, BRICS'e bu yıl yeni üye kabul edilmesinin gündemde olmadığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, BRICS'e bu yıl yeni üye kabul edilmesinin gündemde olmadığını açıkladı. Ryabkov, "Türkiye'nin BRICS'e katılma isteğine saygı duyuyoruz" dedi.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyet'inin kurucuları arasında yer aldığı BRICS'e yeni üyelik başvurularına ilişkin Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Sırbistan basınına yaptığı verdiği röportajda, "Bu yıl yeni üyelerin kabul edilmesi gündemde değil. Gerçek şu ki 1 Ocak 2024'ten bu yana BRICS üyelerinin sayısı neredeyse iki katına çıktı ve yeni katılanlar için uyum süreci henüz tamamlanmadı" dedi.

Türkiye'nin BRICS'e katılma isteğine saygı duyduklarını vurgulayan Ryabkov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazan'a gelmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türk meslektaşlarımızla ve BRICS içinde birliğe katılma isteğini açıklayan ülkelerin yer aldığı uzun listenin nasıl ele alınacağı konusundaki derinlemesine görüşmeleri sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Dolar hakimiyetini sona erdirmek için gündeme getirilen BRICS para birimi oluşturulması fikrine ilişkin konuşan Ryabkov, "Farklı fikirler var ancak BRICS'in mutabakat temelinde faaliyet gösterdiğini düşünürsek, bu alanda çok büyük bir atılım bekleyemeyiz" diye konuştu.

Üye ülkeler arasında ulusal para birimleriyle ödeme sistemine kademeli geçişten tek bir para biriminin oluşturulmasına kadar kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğunu söyleyen Ryabkov, "Kazan zirvesinden sonra bu alanda herkesin önemli mesafe kat edeceğine inanıyorum" dedi.

BRICS, 2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kuruldu, 2011 yılında ise Güney Afrika birliğe katıldı. Bu yıl 1 Ocak'ta Mısır, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Etiyopya gruba tam üye oldu.

Rusya'nın dönem başkanlığını yaptığı BRICS Zirvesi bugün Kazan şehrinde başladı. Zirve, 24 Ekim'de sona erecek. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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