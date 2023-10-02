Rize Fındıklı Belediye Başkanı Gençlik Kampındaki Etkinliğe Tepki Gösterdi

Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Fındıklı'daki gençlik kampında sarıklı ve cübbeli bir grubun düzenlediği etkinliğe; "Bu anlayışı inşa edenleri ve bu görüntüleri yaratanları kınıyoruz. İlçemizde bulunan ve halkın kaynakları ile inşa edilen bu Gençlik kampının gençlerimizin sportif aktiviteleri için değil tarikatların örgütlenmesi için inşa edildiğinin bir göstergesidir. Yetkililere bir kez daha sormak isteriz biz bu spor dalını anlamadık tanımlayabilirimsiniz? Fındıklı Halkı karanlıklara ve gericiliğe geçit vermeyecek, Laik Demokratik Cumhuriyet değerlerini yarınlara taşıyacak" sözleriyle tepki gösterdi.

Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Fındıklı'daki kampında çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak videodaki sarıklı ve cübbeli grubun gençlik kampı düzenlemesine tepki gösterdi. Çervatoğlu'nun yaptığı paylaşım şöyle:

"BU ANLAYIŞI İNŞA EDENLERİ VE BU GÖRÜNTÜLERİ YARATANLARI KINIYORUZ"

"Gençlik ve Spor Bakanlığının övünerek bahsettiği kampa (Fındıklıların ve kurum olarak belediyemizin gezmeye bile giremediği bu alanda) giren bu garip insanların hangi spor dalı ile meşgul olduklarını anlayamadık. Fındıklı ilçesi Laik Demokratik Cumhuriyetin şirin bir kasabasıdır. Bu anlayışı inşa edenleri ve bu görüntüleri yaratanları kınıyoruz. İlçemizde bulunan ve halkın kaynakları ile inşa edilen bu Gençlik kampının gençlerimizin sportif aktiviteleri için değil tarikatların örgütlenmesi için inşa edildiğinin bir göstergesidir. Yetkililere bir kez daha sormak isteriz biz bu spor dalını anlamadık tanımlayabilir misiniz? Fındıklı Halkı karanlıklara ve gericiliğe geçit vermeyecek, Laik Demokratik Cumhuriyet değerlerini yarınlara taşıyacak."